पटना में ठंड बढ़ते ही गर्म उपकरणों और ऊनी कपड़ों की मांग बढ़ी, कीमतों में 5-15% तक बढ़ोतरी

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी पटना में ठंड का असर बढ़ते ही बाजार में गर्म उपकरणों और ऊनी कपड़ों की मांग तेजी से बढ़ गई है। इसका सीधा असर कीमतों पर भी दिख रहा है। हीटर, गीजर, ब्लोअर और आयल हीटर के दामों में जहां हल्की से मध्यम बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं कई लोकप्रिय माडलों की कमी भी बाजार में देखने को मिल रही है।

एक ओर हीटर-गीजर की बढ़ती बिक्री और दूसरी ओर ऊनी कपड़ों के बाजार सज गए हैं। सीआईआई के बिहार अध्यक्ष गौरव साह ने बताया कि इस वर्ष गर्म कपड़े व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का करीब तीन सौ करोड़ से अधिक का कारोबार का अनुमान है।

हीटर-गीजर की बढ़ी मांग चांदनी मार्केट के व्यापारियों के अनुसार इस वर्ष ठंड अचानक बढ़ने से लोगों ने एक साथ खरीदारी शुरू कर दी है। आयल हीटर की मांग इस बार सबसे अधिक है, क्योंकि यह सुरक्षित और लंबे समय तक गर्मी देने वाला माना जाता है।

साधारण रूम हीटर, ब्लोअर और रॉड हीटर भी बिक रहे हैं, लेकिन कई कंपनियों के चुनिंदा मॉडल स्टॉक में उपलब्ध नहीं हैं। गीजर की मांग भी बढ़ी है, खासकर 10 से 15 लीटर क्षमता वाले गीजर अधिक बिक रहे हैं।

व्यापारियों का कहना है कि मांग बढ़ने के कारण हीटर और गीजर के दामों में 5 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। आने वाले दिनों में यदि ठंड और बढ़ी तो कीमतों में और इजाफा हो सकता है।

ऊनी कपड़ों से सजे बाजार ठंड के साथ ही शहर के प्रमुख बाजार डाकबंगला चौराहा, बोरिंग रोड, कंकड़बाग, कदमकुआं और पटना सिटी में ऊनी कपड़ों की रौनक लौट आई है। इसके अतिरिक्त गांधी मैदान एवं हाईकोर्ट मजार पर ल्हासा बाजार में भी गर्म कपड़ों का बाजार खूब चल रहा है।

इन जगहों पर स्वेटर, जैकेट, कोट, शाल, मफलर, टोपी और दस्ताने की बिक्री तेज हो गई है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़ों की मांग सबसे अधिक है। रेडीमेड ऊनी कपड़ों के साथ-साथ फुटपाथ बाजारों में भी सस्ते विकल्प उपलब्ध हैं, जहां ग्राहकों की अच्छी भीड़ देखी जा रही है।

देर से आई ठंड, अब बिक्री में दिख रही तेजी कपड़ा व्यवसायियों का कहना है कि इस बार ठंड देर से आई, लेकिन जैसे ही तापमान गिरा, बिक्री में तेजी आ गई। हालांकि महंगाई के कारण ग्राहक खरीदारी में थोड़ी सावधानी भी बरत रहे हैं और मोलभाव पर ज्यादा जोर दे रहे हैं।