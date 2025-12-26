बिहार के नगर निकायों में बजट 2026-27 के लिए नागरिकों से मांगे सुझाव, 20 जनवरी अंतिम तारीख

जागरण संवाददाता, पटना। नगर निकायों ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस दौरान शहर के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए आम नागरिकों से सुझाव प्राप्त करना होगा। लोगों से आग्रह किया जाएगा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं, जरूरतों और विकास से जुड़े प्रस्ताव तय समयसीमा के भीतर प्रस्तुत करें, ताकि उन्हें बजट प्रस्ताव में शामिल किया जा सके।

अधिकारियों के अनुसार, सड़क, नाला, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था, पार्क, सामुदायिक भवन, सार्वजनिक शौचालय और यातायात सुधार जैसे विषयों पर नागरिकों के सुझाव विशेष रूप से अपेक्षित हैं। इसके अलावा वार्ड स्तर पर बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और रखरखाव से जुड़े प्रस्ताव भी भेजे जा सकते हैं। नागरिक अपने सुझाव लिखित रूप में नगर निगम कार्यालय, संबंधित वार्ड पार्षद या निगम की आधिकारिक वेबसाइट अथवा ई-मेल के माध्यम से भेज सकते हैं।

वार्डों में वार्ड सभाओं के जरिए भी सुझाव एकत्र किए जाने की योजना है। प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर उन्हें बजट में शामिल किया जाएगा। बजट निर्माण में जनभागीदारी से योजनाएं अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनती हैं। नागरिकों की सहभागिता से विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।

बता दें कि संविधान के 74वें संशोधन के तहत शहरी स्थानीय निकायों में जनभागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसी कड़ी में बजट से पहले नागरिकों से सुझाव लेना एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है, जिससे शहर के संतुलित और समावेशी विकास को गति मिलेगी।

मसौढ़ी नगर परिषद प्रशासन ने आमंत्रित किए नागरिकों के सुझाव नगर परिषद मसौढ़ी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस क्रम में कार्यपालक पदाधिकारी ने आम नागरिकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, स्कूल-कालेजों, सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों से सुझाव आमंत्रित किए हैं, ताकि नगर क्षेत्र के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए विकासोन्मुखी एवं परिणामकारी बजट तैयार किया जा सके।

नगर परिषद प्रशासन की ओर से जारी आम सूचना के अनुसार इच्छुक लोग अपने सुझाव 20 जनवरी 2025 तक कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय में लिखित रूप से अथवा नगर परिषद मसौढ़ी के ई-मेल पर भेज सकते हैं। विशेष रूप से मसौढ़ी शहर को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने से जुड़े सुझाव मांगे हैं।