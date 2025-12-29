पटना जंक्शन पर ट्रेनों की लंबी देरी: तेजस राजधानी, मगध एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें घंटों लेट, यात्री परेशान

जागरण संवाददाता, पटना। आज पटना जंक्शन पर कई प्रमुख ट्रेनों में लंबी देरी देखी गई है। रेलवे के अनुसार, अधिकतर ट्रेनें निर्धारित समय से कई घंटे लेट हैं, जिससे यात्रियों को यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सबसे अधिक लेट राजेंद्र नगर टर्मिनल जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस (12310) है, जो 15 घंटे 30 मिनट लेट होकर 8:10 बजे पहुंचने की उम्मीद है। इसी तरह सम्पूर्ण क्रांति एक्सप्रेस (12394) भी 14 घंटे 19 मिनट लेट है और अब 8:54 बजे राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचने की संभावना है।

अन्य देरी वाली ट्रेनों में सैरांग राजधानी एक्सप्रेस (20508), जो आनंद विहार टर्मिनल से रवाना हुई थी, 12 घंटे 36 मिनट लेट होकर 8:36 बजे सैरांग पहुंच रही है। अमृत भारत एक्सप्रेस (22362) 12 घंटे 13 मिनट लेट है और 11:03 बजे राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचेगी।

इस के अलावा, मगध एक्सप्रेस (20802) 10 घंटे 13 मिनट लेट है और अब 10:48 बजे इस्लामपुर पहुंचेगी। जयनगर स्पेशल फ़ेयर स्पेशल (09031) 5 घंटे 57 मिनट लेट है, जबकि गया-पटना MEMU (63248) लगभग 1 घंटे 11 मिनट लेट है और अब 2:46 बजे पटना पहुंचने की संभावना है।