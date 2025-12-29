Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पटना जंक्शन पर ट्रेनों की लंबी देरी: तेजस राजधानी, मगध एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें घंटों लेट, यात्री परेशान

    By vidya sagarEdited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:37 PM (IST)

    पटना जंक्शन पर कई प्रमुख ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। तेजस राजधानी एक्सप्रेस 15 घंटे 30 मिनट और सम्पूर ...और पढ़ें

    Hero Image

    तेजस राजधानी से लेकर मगध एक्सप्रेस तक लेट

    जागरण संवाददाता, पटना। आज पटना जंक्शन पर कई प्रमुख ट्रेनों में लंबी देरी देखी गई है। रेलवे के अनुसार, अधिकतर ट्रेनें निर्धारित समय से कई घंटे लेट हैं, जिससे यात्रियों को यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबसे अधिक लेट राजेंद्र नगर टर्मिनल जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस (12310) है, जो 15 घंटे 30 मिनट लेट होकर 8:10 बजे पहुंचने की उम्मीद है। इसी तरह सम्पूर्ण क्रांति एक्सप्रेस (12394) भी 14 घंटे 19 मिनट लेट है और अब 8:54 बजे राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचने की संभावना है।

    अन्य देरी वाली ट्रेनों में सैरांग राजधानी एक्सप्रेस (20508), जो आनंद विहार टर्मिनल से रवाना हुई थी, 12 घंटे 36 मिनट लेट होकर 8:36 बजे सैरांग पहुंच रही है। अमृत भारत एक्सप्रेस (22362) 12 घंटे 13 मिनट लेट है और 11:03 बजे राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचेगी।

    इस के अलावा, मगध एक्सप्रेस (20802) 10 घंटे 13 मिनट लेट है और अब 10:48 बजे इस्लामपुर पहुंचेगी। जयनगर स्पेशल फ़ेयर स्पेशल (09031) 5 घंटे 57 मिनट लेट है, जबकि गया-पटना MEMU (63248) लगभग 1 घंटे 11 मिनट लेट है और अब 2:46 बजे पटना पहुंचने की संभावना है।

    रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपने यात्रा कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक तैयारी करें और लेट ट्रेनों की जानकारी के लिए नियमित अपडेट देखें।

    पटना जंक्शन पर यह स्थिति ट्रेन संचालन में आई तकनीकी और ट्रैक व्यवधान के कारण बताई जा रही है।

    पटना जंक्शन पर आज लेट ट्रेनों की सूची

    1. तेजस राजधानी एक्सप्रेस (12310)

      • निर्धारित समय: 4:40 AM

      • अनुमानित आगमन: 8:10 PM

      • देरी: 15 घंटे 30 मिनट

      • प्लेटफॉर्म: 1

    2. सम्पूर्ण क्रांति एक्सप्रेस (12394)

      • निर्धारित समय: 6:35 AM

      • अनुमानित आगमन: 8:54 PM

      • देरी: 14 घंटे 19 मिनट

      • प्लेटफॉर्म: 5

    3. सैरांग राजधानी एक्सप्रेस (20508)

      • निर्धारित समय: 8:00 AM

      • अनुमानित आगमन: 8:36 PM

      • देरी: 12 घंटे 36 मिनट

      • प्लेटफॉर्म: 2

    4. अमृत भारत एक्सप्रेस (22362)

      • निर्धारित समय: 10:50 AM

      • अनुमानित आगमन: 11:03 PM

      • देरी: 12 घंटे 13 मिनट

      • प्लेटफॉर्म: 1

    5. मगध एक्सप्रेस (20802)

      • निर्धारित समय: 12:35 PM

      • अनुमानित आगमन: 10:48 PM

      • देरी: 10 घंटे 13 मिनट

      • प्लेटफॉर्म: 1

    6. जयनगर स्पेशल फ़ेयर स्पेशल (09031)

      • निर्धारित समय: 1:30 PM

      • अनुमानित आगमन: 7:27 PM

      • देरी: 5 घंटे 57 मिनट

      • प्लेटफॉर्म: 2

    7. गया - पटना MEMU (63248)

      • निर्धारित समय: 1:35 PM

      • अनुमानित आगमन: 2:46 PM

      • देरी: 1 घंटा 11 मिनट

      • प्लेटफॉर्म: 9