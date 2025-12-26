Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पटना से गुजरने वाली 34 ट्रेनें कोहरे के कारण प्रभावित, 28 घंटे लेट चल रही पूजा स्पेशल

    By Vidya Sagar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:39 PM (IST)

    पटना से गुजरने वाली कुल 34 ट्रेनें कोहरे और परिचालन कारणों से विलंबित हुईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। मैसूर से दरभंगा जाने वाली पूजा स्पेशल ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पटना। शुक्रवार को पटना से होकर गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन पर कोहरे और परिचालनिक कारणों का व्यापक असर देखने को मिला। राजधानी समेत आसपास के स्टेशनों से गुजरने वाली कुल 34 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से विलंबित रहीं। इन ट्रेनों की देरी 45 मिनट से लेकर 28 घंटे 15 मिनट तक दर्ज की गई, जिससे लंबी दूरी के साथ-साथ लोकल व दैनिक यात्रियों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबसे अधिक विलंब मैसूर से दरभंगा जाने वाली दरभंगा पूजा स्पेशल ट्रेन में रहा, जो 28 घंटे 15 मिनट देरी से पहुंची। विभूति एक्सप्रेस 15 घंटे 45 मिनट, अप में अमृत भारत एक्सप्रेस 13 घंटे 19 मिनट और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 11 घंटे 45 मिनट विलंबित रही।

    वहीं, तेजस राजधानी एक्सप्रेस करीब 5 घंटे देरी से पटना पहुंची। ब्रह्मपुत्र मेल 7 घंटे 26 मिनट, कुंभ एक्सप्रेस 8 घंटे 40 मिनट और डाउन अमृत भारत एक्सप्रेस 8 घंटे देरी से चली।

    लोकल व आसपास के जिलों में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दुमका-पटना एक्सप्रेस 1 घंटा 37 मिनट, टाटानगर-बक्सर एक्सप्रेस 2 घंटे, गरीब रथ 2 घंटे 22 मिनट, श्रमजीवी एक्सप्रेस 2 घंटे 39 मिनट, इस्लामपुर-हटिया एक्सप्रेस 3 घंटे 23 मिनट, साउथ बिहार एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस और पटना-रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस करीब 3-3 घंटे विलंबित रहीं। कोटा-पटना एक्सप्रेस 4 घंटे 20 मिनट और पटना पूजा स्पेशल 5 घंटे 51 मिनट देर से चली।

    लगातार हो रहे विलंब के कारण पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र और दानापुर स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बनी रही। खासकर नौकरीपेशा, छात्र और रोजमर्रा के सफर करने वाले यात्रियों को समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंच पाने से परेशानी हुई। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य लें, वहीं, मौसम में सुधार के बाद परिचालन सामान्य होने की उम्मीद जताई गई है।

    प्रमुख विलंबित ट्रेन

    • मैसूर से दरभंगा जाने वाली दरभंगा पूजा स्पेशल ट्रेन- 28 घंटे 15 मिनट
    • विभूति एक्सप्रेस- 15 घंटे 45 मिनट
    • तेजस राजधानी- 5 घंटे
    • संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस- 11 घंटे 45 मिनट
    • अप में अमृत भारत एक्सप्रेस- 13 घंटे 19 मिनट
    • डाउन में अमृत भारत एक्सप्रेस- 8 घंटे
    • ब्रह्मपुत्र मेल- 7 घंटे 26 मिनट
    • कुंभ एक्सप्रेस- 8 घंटे 40 मिनट
    • गरीब रथ- 2 घंटे 22 मिनट
    • पटना पूजा स्पेशल- 5 घंटे 51 मिनट
    • टाटानगर- बक्सर एक्सप्रेस- 2 घंटे
    • कोटा- पटना एक्सप्रेस- 4 घंटे 20 मिनट
    • आबेंडकर नगर पूजा स्पेशल - 5 घंटे
    • दुमका-पटना एक्सप्रेस- 1 घंटे 37 मिनट
    • इस्लामपुर-हटिया एक्सप्रेस- 3 घंटे 23 मिनट
    • अमृतसर- हावड़ा मेल- 4 घंटे
    • रांची जाने वाली पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस- 3 घंटे
    • साउथ बिहार एक्सप्रेस- 3 घंटे
    • पूर्वा एक्सप्रेस- 3 घंटे
    • श्रमजीवी एक्सप्रेस-2 घंटे 39 मिनट