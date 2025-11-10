पटना में बड़ा हादसा: सोते समय गिरी इंदिरा आवास की छत, एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत

संवाद सहयोगी, दानापुर। दानापुर दियारा के अकिलपुर थाना क्षेत्र के मानस नया पानापुर 42 पट्टी में रविवार रात एक घर की छत गिरने से गृहस्वामी सहित पांच स्वजन मलबे में दब गए।

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाया, लेकिन तब तक सभी की मौत हो चुकी थी। पूर्व प्रमुख सीपी सिंह ने बताया कि यह मकान इंदिरा आवास के तहत बनाया गया था।

जानकारी के अनुसार, बबलू खान (32 वर्ष) अपनी पत्नी रौशन खातून (30 वर्ष) और बच्चों के साथ इस मकान में रहते थे। रात में दंपती और बच्चे घर में सो रहे थे, तभी रविवार की देर रात लगभग दस बजे मकान की छत अचानक गिर गई।