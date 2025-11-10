Language
    पटना में बड़ा हादसा: सोते समय गिरी इंदिरा आवास की छत, एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत

    By Brij Bihari Mishra Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:35 AM (IST)

    पटना में एक हृदयविदारक घटना घटी, जहां इंदिरा आवास से बने घर की छत गिरने से एक ही परिवार के पाँच सदस्यों की जान चली गई, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। सोते समय हुए इस हादसे से इलाके में मातम छा गया है। स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है और सरकार ने मृतकों के परिजनों को सहायता राशि देने का ऐलान किया है। घटना की जांच जारी है।

    Hero Image

    एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, दानापुर। दानापुर दियारा के अकिलपुर थाना क्षेत्र के मानस नया पानापुर 42 पट्टी में रविवार रात एक घर की छत गिरने से गृहस्वामी सहित पांच स्वजन मलबे में दब गए।

    सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाया, लेकिन तब तक सभी की मौत हो चुकी थी। पूर्व प्रमुख सीपी सिंह ने बताया कि यह मकान इंदिरा आवास के तहत बनाया गया था।

    जानकारी के अनुसार, बबलू खान (32 वर्ष) अपनी पत्नी रौशन खातून (30 वर्ष) और बच्चों के साथ इस मकान में रहते थे। रात में दंपती और बच्चे घर में सो रहे थे, तभी रविवार की देर रात लगभग दस बजे मकान की छत अचानक गिर गई।

    इस हादसे में बबलू खान, उनकी पत्नी रौशन खातून, पुत्री रूक्खशार (12 वर्ष), चांदनी (दो वर्ष) और पुत्र मो चांद (10 वर्ष) मलबे में दब गए। घटना के बाद चीख-पुकार मच गई और आस-पास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे।

    पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों के प्रयास से मलबा हटाया गया। हालांकि, जब तक सभी को निकाला गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

    थानाध्यक्ष ने बताया कि घर की छत गिरने से एक ही परिवार के पांच सदस्यों की जान चली गई। मृतकों में गृहस्वामी बबलू खान, उनकी पत्नी रौशन खातुन, पुत्री रूकशार, चांदनी और पुत्र मो चांद शामिल हैं। शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

