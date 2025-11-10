Bihar Election: चुनाव प्रचार के दौरान JDU-RJD के कार्यकर्ता में भिड़ंत, पुलिस ने कराया मामला शांत

संवाद सहयोगी, धमदाहा (पूर्णिया)। शनिवार की रात 9:45 बजे के करीब धमदाहा थाना पुलिस ने क्षेत्र के दमगाड़ा गांव में प्रचार के दौरान जेडीयू एवं राजद कार्यकर्ताओं में झड़प हो गयी। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजद के कार्यकर्ताओं ने प्रचार करने से रोका जबकि राजद कार्यकर्ताओं का कहना था कि जेडीयू ने प्रचार से रोका इसी पर विवाद हो गया। सूचना मिलते हीं धमदाहा के डीएसपी संदीप गोल्डी सदलबल मौके पर पहुंचे एवं एक फार्च्यूनर कार एक थार वाहन सहित पांच गाड़ी को जब्त कर धमदाहा थाना लाया। गाड़ी के साथ पुलिस चार व्यक्ति को भी थाना लेकर लाई है। जिसमें दो लोगों के शराब पीने की पुष्टि होने पर धमदाहा थाना में मद्दनिषेध अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय भेजा गया जहां से दोनों को जुर्माने के बाद रिहा कर दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना की सूचना मिलने पर प्रत्याशी संतोष कुशवाहा सांसद पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दौरान राजद समर्थकों ने जमकर हंगामा मचाया। हालांकि पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से धमदाहा थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज करवाया गया है। घटना को लेकर मंत्री लेशी सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्णिया संसद संतोष कुशवाहा एवं राजद प्रत्याशी हंगामा करके मेरे कार्यकर्ताओं को प्रचार से रोकना चाहते हैं।