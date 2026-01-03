Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ सकता है भारी; 3 साल तक नहीं हो पाएगा ये खास काम, जानिए नियम

    By Vidya Sagar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:48 PM (IST)

    Bihar Traffic Rules: पटना जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। अप्रैल 2025 तक 1359 ड्राइविंग लाइसेंस ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    बार-बार ट्रैफ‍िक नियम तोड़ने पर होगी सख्‍ती।

    विद्या सागर, पटना। अगर आप बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो सचेत हो जाइए। सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन को सख्ती से लागू करने के लिए पटना जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने स्पष्ट संदेश दिया है, नियम तोड़े तो लाइसेंस रद हो जाएगा और तीन साल तक वाहन चलाने का अधिकार भी नहीं मिलेगा।

    एक अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच पटना जिले में 1359 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जबकि 46 लाइसेंस पूरी तरह रद कर दिए गए हैं।

    परिवहन विभाग के अनुसार, जिन चालकों का लाइसेंस रद किया गया है, वे तीन वर्ष बाद ही नया लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

    लहरियाकट पर सबसे ज्‍यादा कार्रवाई

    निलंबित लाइसेंस तय अवधि और आवश्यक शर्तें पूरी होने पर ही बहाल होंगे। सबसे ज्यादा कार्रवाई लहरियाकट बाइक चलाने वालों पर हुई है।

    इसके अलावा तेज रफ्तार, बार-बार ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, गलत दिशा में वाहन चलाना, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट ड्राइविंग जैसे गंभीर उल्लंघनों पर भी बड़ी संख्या में लाइसेंस निलंबित किए गए।

    पहले चेतावनी और जुर्माने के बाद भी नहीं सुधरने वाले चालकों पर कड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और अव्यवस्थित यातायात को देखते हुए यह सख्ती जरूरी थी।

    खासकर युवाओं द्वारा स्टंट और तेज गति में वाहन चलाने से आम लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। जिला परिवहन कार्यालय ने साफ कर दिया है कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।

    एक गलती पड़ सकती है भारी 

    ई-चालान, लाइसेंस निलंबन और रद करने की कार्रवाई और तेज होगी। लोगों से अपील की गई है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट व सीट बेल्ट जरूर पहनें और सुरक्षित गति से वाहन चलाएं—क्योंकि एक गलती आपको लंबे समय तक वाहन चलाने से वंचित कर सकती है। 

    डीटीओ उपेंद्र पाल ने स्पष्ट किया है कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ई-चालान, लाइसेंस निलंबन और रद करने जैसी कार्रवाई और तेज की जाएगी।

    साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें तथा सुरक्षित गति से वाहन चलाएं, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।