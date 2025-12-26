Language
    प्रकाश पर्व को लेकर पटना में यातायात प्रतिबंध: अशोक राजपथ सहित कई मार्ग बंद, नगर कीर्तन के दौरान विशेष डायवर्जन

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:35 AM (IST)

    पटना में प्रकाश पर्व को लेकर यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं। अशोक राजपथ पर कई मार्ग बंद रहेंगे, विशेषकर नगर कीर्तन के दौरान डायवर्जन लागू किया गया है।

    359 वें प्रकाश पर्व पर जगमग तख्त श्री हरिमंदिर। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाशोत्सव को लेकर 28 दिसंबर तक अशोक राजपथ और पटना सिटी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। पटना सिटी में सोमवार तक व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश नहीं होगा।

    कोई भी ट्रक, ट्रैक्टर दीदारगंज की ओर से अशोक राजपथ में पश्चिम की तरफ नहीं आएगा। ये सभी वाहन न्यू बाईपास होकर परिचालित होंगे। उक्त अवधि में बाजार समिति में आवश्यक सामग्री लेकर आने वाले वाहनों को रात्रि दो से सुबह चार बजे तक छूट मिलेगी। इसके साथ ही कई अन्य मार्ग पर डायवर्जन और वाहनों के आवागमन पर आंशिक व पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

    अशोक राजपथ से पूरब दरवाजा तक नहीं चलेंगे ऑटो

    27 दिसंबर की सुबह छह बजे तक अशोक राजपथ में गायघाट से पूरब दरवाजा तक के मार्ग पर ऑटो या छोटे व्यावसायिक वाहनों का परिचालन नहीं होगा। इस दौरान यह वाहन गायघाट से डंका इमली से नवाब बहादुर रोड होते हुए सुदर्शन पथ से तुलसी मंडी से अगमकुआं आरओबी होते हुए पटना साहिब जाएंगे और वापसी भी इसी मार्ग से होगी।

    28 दिसंबर की सुबह छह बजे तक पश्चिम दरवाजा से पूरब दरवाजा तक के मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। पूरब से आने वाली गाड़ियों को पूरब दरवाजा के पास मोर्चा रोड से मोड़ दिया जाएगा। गायघाट से पश्चिम दरवाजा के बीच वाहनों का परिचालन होगा।

    नगर कीतर्न पर 26 दिसंबर की सुबह चार बजे से मध्य रात्रि तक अशोक राजपथ में गायघाट से दीदारगंज तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। उक्त अवधि में सभी प्रकार के वाहन गायघाट से पटना सिटी जाने के लिए नवाब बहादुर रोड से सुदर्शन पथ होते हुए चौक शिकारपुर आरओबी होते हुए पटना साहिब स्टेशन की ओर जाएंगे।

    इन स्थानों पर पार्किंग

    • बाजार समिति, दीदारगंज
    • मंगल तालाब चौक थाना
    • कंगनघाट चौक थाना

    आकस्मिक परिस्थिति के लिए मार्ग तय

    • पीएमसीएच- किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में कंगनघाट से दाहिने जेपी गंगा पथ होते हुए पीएमसीएच पहुंचा जा सकता है।
    • एनएमसीएच-गायघाट से बाएं डंका इमली होते हुए एनएमसीएच पहुंचा जा सकता है।