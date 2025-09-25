Language
    Patna News: पटना में ट्रैफिक SP का एक्शन, ड्यूटी से गायब ASI निलंबित; 10 पुलिसकर्मियों का रोका वेतन

    By Ashish Shukla Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 07:42 PM (IST)

    पटना में यातायात एसपी ने ट्रैफिक पोस्ट का निरीक्षण किया। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर एक एएसआई को निलंबित कर दिया गया है और अन्य पुलिसकर्मियों का वेतन काटा गया। एसपी ने कहा कि जनता की सुविधा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और निरीक्षण अभियान जारी रहेगा।

    ड्यूटी से गायब एएसआई निलंबित, 10 पुलिसकर्मियों रोका वेतन

    जागरण संवाददाता, पटना। यातायात एसपी अपराजित लोहान ने एक सप्ताह से ट्रैफिक पोस्ट का निरीक्षण कर रहे है। इस दौरान कई पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान लापरवाह तो एक एएसआई गायब मिले।

    गुरुवार को उन्होंने गैरहाजिर पाए जाने पर एक एएसआई को निलंबित कर दिया, जबकि तीन पदाधिकारियों और सात पुलिसकर्मियों का वेतन धारित करते हुए “नो वर्क, नो पे” के आधार पर एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है।

    उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में ड्यूटी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाह पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

    यातायात व्यवस्था की गंभीरता को देखते हुए यातायात एसपी औचक निरीक्षण अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में बुधवार और गुरुवार को उन्होंने संबंधित पुलिस उपाधीक्षक और ओपी प्रभारियों के साथ कई प्रमुख यातायात पोस्टों का भ्रमण किया।

    निरीक्षण के दौरान बोरिंग रोड चौराहा, आईटी गोलंबर, बोरिंग कैनाल रोड, राजपुर पुल, सर्कुलर गोलंबर, राजेंद्र चौक, चिड़ियाघर गेट नंबर-2, चितकोहरा गोलंबर, एयरपोर्ट गेट और पुनाइचक सहित कई स्थानों का जायजा लिया गया।

    इस दौरान कुछ पोस्ट पर ड्यूटी पर तैनात कर्मी अनुपस्थित पाए गए, जिन पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की गई। एसपी यातायात ने स्पष्ट किया कि जनता की सुविधा एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने में लापरवाही कतई स्वीकार्य नहीं है और यह निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा।

    पूजा को लेकर 66 स्थानों पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त

    दूसरी ओर, दुर्गा पूजा को लेकर अनुमंडल प्रशासन ने पांच दर्जन से अधिक स्थानों में पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की है। एसडीओ सत्यम सहाय ने गुरुवार को बताया कि अनुमंडल के लगभग 66 जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। अनुमंडल में नियंत्रण कक्ष कार्य करेगा। दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन गंगा घाटों पर बनने वाले कृत्रिम तालाबों में होगा।

    अनुमंडलाधिकारी ने बताया कि गश्ती दल भी तैनात किए जाएंगे जो पूजा पंडालों और देवी मंदिरों के साथ भीड़भाड़ वाले प्रमुख स्थानों पर निगरानी करेंगे। चिह्नित संवेदनशील स्थानों पर पुलिस चौकसी बरतने का आदेश थानाध्यक्षों को दिया गया है। विजयादशमी को बड़ी देवी जी व छोटी देवी जी मिलन समारोह को ले मिलन स्थल पर दंडाधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल के साथ तैनात रहेंगे।

    विसर्जन को लेकर गायघाट व भद्रघाट में अस्थायी थाना खोला जायेगा। उधर सप्तमी से नवमी तक बड़ी पटनदेवी, छोटी पटनदेवी और अगमकुआं शीतला माता मंदिर में दंडाधिकारी की तैनाती की जाएगी। त्योहार में विधि व्यवस्था को लेकर तैनात किए गये दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती दुर्गा पूजा तक बनी रहेगी।