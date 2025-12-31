पटना में 4 जनवरी तक बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, गांधी मैदान की ओर आज नहीं चलेंगे आटो

जागरण संवाददाता, पटना। नववर्ष के स्वागत व गांधी मैदान में आयोजित सरस मेला को देखते हुए पटना पुलिस ने शहर में ट्रैफिक प्लान लागू किया है। एक से चार जनवरी तक राजधानी की सड़कों पर उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आटो व ई-रिक्शा के परिचालन पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं।

गांधी मैदान के चारों ओर कामर्शियल वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। ईको पार्क व चिड़ियाघर जैसे पिकनिक स्पॉट के पास भी रूट डायवर्ट किए गए हैं। यातायात पुलिस के प्लान के मुताबिक दानापुर की ओर से आने वाले आटो पुलिस लाइन तिराहा से ही वापस लौट जाएंगे।

अशोक राजपथ पर गायघाट की ओर से आने वाले आटो कारगिल चौक से आगे नहीं जा सकेंगे। एक्जीबिशन रोड पर भट्टाचार्या चौक से गांधी मैदान की ओर आटो-ई रिक्शा का प्रवेश बंद रहेगा। बेली रोड पर दबाव बढ़ने पर डुमरा चौकी के पास वाहनों को एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया जाएगा। छज्जूबाग व बुद्धमार्ग पर कोतवाली टी से पुलिस लाइन व टीएन बनर्जी पथ पर ई-रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे। वीआईपी एरिया में सर्कुलर रोड व कर्पूरी गोलंबर से इको पार्क की ओर निजी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

पार्किंग के लिए यहां होगी व्यवस्था सड़कों पर जाम से बचाव के लिए पुलिस ने वैकल्पिक पार्किंग स्थल चिन्हित किए हैं। चिड़ियाघर व हनुमान मंदिर राज वंशीनगर में सड़क पर पार्किंग प्रतिबंधित है। वाहन वेटनरी कालेज के मैदान में पार्क होंगे। इको पार्क राजधानी वाटिका में अटल पथ की एक लेन में पार्किंग की अनुमति होगी।

बिहार म्यूजियम के सामने सड़क की एक लेन और सिटी सेंटर माल के लिए गांधी मैदान में पार्किंग होगी। पटना जंक्शन पर हनुमान मंदिर व गोलंबर के पास वाहन खड़े करने पर पाबंदी है। लोग आर-ब्लाक स्थित मल्टीमाडल हब का प्रयोग करेंगे।