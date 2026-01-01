Language
    पटना में बनेगी मॉडर्न स्पोर्ट्स सिटी, बिहार में खेल विकास का नया खाका तैयार

    By Akshay Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:03 PM (IST)

    बिहार सरकार ने 2026 के लिए खेल विकास का खाका पेश किया है। पटना में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स सिटी स्थापित की जाएगी और सभी जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनें ...और पढ़ें

    पाटलिपुत्र खेल परिसर में हैंडबॉल मैच में भाग लेतीं खिलाड़ी। (सौ: खेल विभाग)

    जागरण संवाददाता, पटना। नव वर्ष 2026 में खेल के क्षेत्र में विकास का खाका विभाग ने पेश किया है। सात निश्चय योजना (03) के तहत पटना में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स सिटी की स्थापना की जाएगी, जिसका कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।

    राज्यभर के सभी जिलों में क्षेत्र-विशेष लोकप्रिय खेलों के अनुरूप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का भी प्रविधान किया गया है, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध हो सकें।

    ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए राज्य में 64 एकलव्य खेल केंद्र क्रियाशील किए जाएंगे। खेल छात्रवृत्ति योजना में प्रेरणा, उत्थान एवं उत्कर्ष श्रेणियों के लिए नए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके।

    खेल प्रशासन और प्रशिक्षण प्रणाली और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी), बिहार टेक्निकल सर्विसेज कमीशन (बीटीएससी) और बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (बीएसएससी) के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जाएंगी।

    चार बड़ी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन

    विभाग ने बताया कि वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, एशिया पुरुष हाकी, एशियाई रग्बी सेवेंस (अंडर 20) तथा ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

    राजगीर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शुभारंभ और 257 प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियमों का निर्माण पूर्ण किया गया। प्रतिभा खोज अभियान मशाल के तहत 34 हजार विद्यालयों में 42 लाख से अधिक विद्यार्थियों को खेल से जोड़ा गया।

    एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूलों का विस्तार करते हुए 23 खेल विधाओं में 60 से अधिक विद्यालय स्थापित किए गए, जिनमें प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक विद्यालय सुनिश्चित किया गया।