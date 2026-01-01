पटना में बनेगी मॉडर्न स्पोर्ट्स सिटी, बिहार में खेल विकास का नया खाका तैयार

जागरण संवाददाता, पटना। नव वर्ष 2026 में खेल के क्षेत्र में विकास का खाका विभाग ने पेश किया है। सात निश्चय योजना (03) के तहत पटना में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स सिटी की स्थापना की जाएगी, जिसका कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।

राज्यभर के सभी जिलों में क्षेत्र-विशेष लोकप्रिय खेलों के अनुरूप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का भी प्रविधान किया गया है, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध हो सकें। ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए राज्य में 64 एकलव्य खेल केंद्र क्रियाशील किए जाएंगे। खेल छात्रवृत्ति योजना में प्रेरणा, उत्थान एवं उत्कर्ष श्रेणियों के लिए नए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके।

खेल प्रशासन और प्रशिक्षण प्रणाली और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी), बिहार टेक्निकल सर्विसेज कमीशन (बीटीएससी) और बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (बीएसएससी) के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जाएंगी। चार बड़ी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन विभाग ने बताया कि वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, एशिया पुरुष हाकी, एशियाई रग्बी सेवेंस (अंडर 20) तथा ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।