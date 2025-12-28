Language
    पटना के मंदिरों में नव वर्ष के लिए जोरदार तैयारियां, महावीर मंदिर में सुबह 5 बजे से खुलेंगे कपाट

    By Pushkar Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 07:04 PM (IST)

    पटना के प्रमुख मंदिरों में नव वर्ष के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। महावीर मंदिर, इस्कॉन मंदिर और पंचरूपी हनुमान मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    महावीर मंदिर में सुबह 5 बजे से खुलेंगे कपाट

    जागरण संवाददाता, पटना। नव वर्ष के आगमन को लेकर राजधानी पटना के प्रमुख मंदिरों में तैयारियां तेज कर दी गई है। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। वर्ष के पहले दिन बड़ी संख्या में भक्त भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन का इंतजाम किए जा रहे हैं।

    महावीर मंदिर में सुबह 5 बजे से भक्त कर सकेंगे दर्शन

    महावीर मंदिर में संभावित भीड़ को देखते हुए तैयारी की जा रही है। भीड़ प्रबंधन के लिए मंदिर के स्वयंसेवकों को तैनात किया जाएगा। मंदिर के तीनों शिखरों को आकर्षक रोशनी से सजाया जा रहा है। एक जनवरी को मंदिर सुबह 5 बजे भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा और रात 10 बजे तक दर्शन की सुविधा रहेगी। 

    इस बार 15 हजार किलो से अधिक नैवेद्यम तैयार किया जाएगा। प्रसाद तिरुपति के कारीगरों की टीम तैयार करेगी। प्रसाद वितरण के लिए अतिरिक्त काउंटर लगाए जाएंगे। महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग लाइन की व्यवस्था की गई है। भक्तों को शीघ्र प्रसाद चढ़ाने की सुविधा देने के लिए अयोध्या से पुजारियों को बुलाया जा रहा है।

    दो पाली में होगी इस्कॉन मंदिर में पूजा

    बुद्ध मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर एक जनवरी को श्रद्धालुओं के लिए सुबह 7 बजे खोल दिया जाएगा। यहां भक्त दो पाली में पूजा कर सकेंगे। मंदिर सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। मंदिर को लगभग 8 टन फूलों से सजाया जाएगा। थाईलैंड से जुही, पुणे से गुलाब, कोलकाता और बेंगलुरु से फूल मंगाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में खीर वितरित की जाएगी। भजन-कीर्तन के लिए वृंदावन और मायापुर की मंडली को बुलाया गया है।

    पंचरूपी हनुमान मंदिर में विशेष भोग

    राजवंशी नगर स्थित पंचरूपी हनुमान मंदिर में भी नव वर्ष को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। एक जनवरी को सुबह भगवान को विशेष भोग लगेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। 

    महिला और पुरुष भक्त अलग-अलग लाइन में लगकर पूजा कर सकेंगे। मंदिर को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा। यहां प्रसाद के लिए 30 क्विंटल नैवेद्यम मंगाया जा रहा है।