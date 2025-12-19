Language
    तेजस एक्सप्रेस में हंगामा, छोटी-सी बात पर यात्री ने युवती को जड़ दिया थप्पड़; बुजुर्ग को पीटा

    By Ashish Shukla Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 06:56 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, पटना। जंक्शन पर तेजस एक्सप्रेस ट्रेन में सीट को लेकर एक यात्री पर वृद्ध यात्री से मारपीट और उनकी भतीजी को थप्पड़ जड़ने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़ित वृद्ध की शिकायत पर आरपीएफ मौके पर पहुंची, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की।

    डर से पीड़िता पटना जंक्शन पर उतर गई और यात्रा रद कर दिया। पीड़ित वृद्ध की शिकायत पर पटना जंक्शन रेल थाना पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

    वैशाली निवासी 67 वर्षीय व्रज किशोर सिंह ने जीआरपी थाने में बताया कि वह 18 दिसंबर की शाम पटना जंक्शन से दिल्ली जाने के लिए अपनी भतीजी को छोड़ने आए थे। उनकी भतीजी की तबीयत खराब थी और वह कोच बी-वन में अपनी सीट मिडिल बर्थ पर चढ़ रही थी।

    तभी लोवर सीट पर बैठे व्यक्ति ने जबरन मिडिल बर्थ को नीचे गिरा दिया। इसका विरोध करने पर आरोपित ने पहले उनकी भतीजी को थप्पड़ मारा और फिर बीच बचाव करने पहुंचे व्रज किशोर सिंह को भी बोगी में पटक दिया। मारपीट के दौरान उनके हाथ से खून निकल गया।

    आरोप है कि उन्होंने तुरंत 139 नंबर पर कॉल कर आरपीएफ को सूचना दी, लेकिन स्कॉट टीम के पहुंचने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। असुरक्षा की स्थिति देखते हुए उन्होंने पटना जंक्शन पर ही भतीजी को ट्रेन से उतार लिया और यात्रा रद कर दी।

