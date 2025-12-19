एसी चेयर कार टिकट पर एसी इकोनॉमी कोच में यात्रा, टिकट पर 60 से 200 रुपये तक की छूट

Language
    By Tapas Banerjee Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 06:50 PM (IST)

    तापस बनर्जी, धनबाद। रांची, गया और सासाराम की ट्रेन में एसी चेयर कार के टिकट पर एसी इकोनॉमी कोच में यात्रा का मजा इन दिनों यात्रियों को मिल रहा है। इसके साथ ही 60 रुपये से 200 रुपये तक की छूट भी मिल रही है। ऐसा इसलिए कि एसी चेयर कार की कमी है। सो कई माह से धनबाद से चलने वाली धनबाद-रांची इंटरसिटी, धनबाद-गया-सासाराम इंटरसिटी में चेयर कार की जगह एसी इकोनॉमी कोच जोड़कर ट्रेन चलाई जा रही है।

    अहम बात ये कि बेशक ट्रेनों में इकोनॉमी कोच जुड़े हैं, पर टिकट एसी चेयर कार के ही बुक हो रहे हैं। टिकटों की बुकिंग में बदलाव नहीं किया गया है। एसी चेयर कार में 78 सीटें हैं, एसी इकोनॉमी कोच में 83 सीटें। पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में बुकिंग एसी चेयर कार की ही हो रही है। इस वजह से इकोनॉमी कोच जुड़ने के बाद भी टिकटों की बुकिंग 78 सीटों की ही हो रही है।

    टिकट लेकर कोच तलाशने में यात्रियों का छूट जाता पसीना

    वैसे यात्री जिन्हें एसी चेयर कार के बदले इकोनॉमी कोच जुड़ने की जानकारी नहीं है। वे टिकट लेकर प्लेटफार्म पर कोच तलाशने में खूब पसीना बहाते हैं। वे एसी चेयर कार वाली कोच ही देखते रहते हैं, काफी भाग-दौड़ के बाद उनको जानकारी मिलती है कि इकोनॉमी कोच में सफर कर सकते हैं।

    एसी चेयर कार के साथ चल रही रांची-दुमका इंटरसिटी

    रांची से धनबाद होकर दुमका के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस एसी चेयर कार के साथ चल रही है। इस ट्रेन के यात्रियों को दोनों ओर से यह सुविधा उपलब्ध है। धनबाद-रांची इंटरसिटी और रांची-दुमका इंटरसिटी रैक शेयरिंग कर चलती है। इसके बाद भी धनबाद-रांची इंटरसिटी में चेयर कार की सुविधा नहीं है।

    दूसरी ओर, धनबाद-सासाराम इंटरसिटी में यात्रियों की सुविधा के लिए एक अतिरिक्त एसी चेयर कार जोड़ने की योजना थी, पर एक भी नहीं जुड़ सकी है।

    ऐसे समझें रेलवे का गणित

    धनबाद से रांची

    • एसी चेयर कार -315
    • इकोनॉमी क्लास - 515
    • अंतर -200

    धनबाद से गया

    • एसी चेयर कार - 350
    • इकोनॉमी क्लास - 515
    • अंतर - 165

    धनबाद से सासाराम

    • एसी चेयर कार - 460
    • इकोनॉमी क्लास - 520
    • अंतर - 60

    कोच उपलब्ध नहीं होने से समस्या हो रही है। कोच की उपलब्धता को लेकर मुख्यालय को लिखा गया है। -मोहम्मद इकबाल, सीनियर डीसीएम