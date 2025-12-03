पटना के स्कूल में शिक्षिका से विवाद के बाद टीचर ने खाया जहर, फिर सामने आई प्यार और धोखे की कहानी
पटना के बाढ़ में एक स्कूल में शिक्षक-शिक्षिका में विवाद के बाद मारपीट हो गई। इस घटना में जख्मी शिक्षक ने जहर खा लिया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कर ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, बाढ़ (पटना)। Patna Crime News: बाढ़ के सकसोहरा बाजार स्थित महंत रामनारायण पुरी उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को एक शिक्षक ने दूसरे विद्यालय की शिक्षिका से विवाद के बाद जहर खा लिया।
इस घटना से हड़कंप मच गया। बाद में जो कहानी सामने आई वह प्रेम और धोखे से जुड़ी हुई है। हालांकि यह एक पक्ष का कहना है। अभी तक पूरी बात स्पष्ट नहीं हाे पाई है।
बताया जाता है कि विद्यालय में शिक्षिका के पहुंचने पर मारपीट हो गई। इसमें शिक्षक खुसरूपुर निवासी राजकिशोर शर्मा चोटिल हो गए। इसके बाद उन्होंने जहर खा लिया।
इसके बाद आनन-फानन में उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। पीछे-पीछे शिक्षिका भी अस्पताल पहुंच गई।
पीछे-पीछे अस्पताल पहुंच गई शिक्षिका
अस्पताल में शिक्षक राजकिशोर शर्मा ने शिक्षिका पर मारपीट करने का आरोप लगाया। वहीं, अस्पताल पहुंची शिक्षिका ने पूरी घटना के पीछे की एक अलग ही कहानी बयां की।
अपना नाम बताने से इनकार करते हुए शिक्षिका ने बताया कि वे दोनों पहले नालंदा जिले में एक ही स्कूल में कार्यरत थे। उसी दौरान दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग शुरू हुआ।
शिक्षिका का दावा है कि 3 साल पहले दोनों ने नालंदा के एक मंदिर में अंतरजातीय विवाह (Inter-caste Marriage) कर लिया था।तब से दोनों पति-पत्नी की तरह रह रहे थे।
हालांकि परिवार की रजामंदी नहीं होने के कारण मुझे कभी ससुराल नहीं ले जाया गया और हमारी कोई संतान नहीं है। वह नालंदा जिला में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित है।
शिक्षिका ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि राजकिशोर शर्मा ने 23 नवंबर को गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर ली है। इसी बात की सच्चाई जानने और पूछने के लिए वह स्कूल पहुंची थीं।
उन्होंने मारपीट के आरोप को गलत बताया और कहा कि वह सिर्फ बात करने गई थीं, लेकिन बात बिगड़ गई। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
