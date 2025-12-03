Language
    Patna Crime: जिससे की थी Love Marriage, उसी से क्‍यों हार गया युवक? पत्‍नी की डायरी से खुले राज

    By Naki Imam(phulwari) Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:39 PM (IST)

    Patna Crime: पटना में एक प्रेम विवाह त्रासदी में बदल गया। युवक जिससे प्रेम विवाह किया, उसकी वजह से ही उसने अपनी जान दे दी। पुलिस ने इस मामले में उसकी ...और पढ़ें

    पत्‍नी की मांग से परेशान युवक ने की आत्‍महत्‍या। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ (पटना)।  Tragic end of Love story: एक युवक को प्रेम विवाह करना मंहगा पर गया। आखिरकार पत्‍नी की रोज-रोज की बढ़ती डिमांड से तंग आकर उसने जान दे दी। 

    अंत‍िम समय में भी पत्‍नी के दुपट्टे का फंदा बनाया और पंखे से लटककर आत्‍महत्‍या कर ली। इस मामले में युवक के स्‍वजनों से पत्‍नी के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया।

    पुलिस जब मौके पर पहुंची तब उसे एक डायरी हाथ लगी। उसमें युवती ने कहां घूमना और क्‍या करना है, सबका डिटेल लिखा था।पुलिस ने स्‍वजनों और प्राप्त साक्ष्य के आधार पर पत्नी को गिरफ्तार कर लिया।

    एक वर्ष पहले की थी शादी 

    इस संबंध में जानीपुर थानाध्यक्ष  ने बताया कि आदमपुर पिपलावां निवासी सैयद आलम (20वर्ष) ने मुर्गियाचक निवासी शादिया परवीन के साथ एक वर्ष पहले लव मैरेज की थी।

    प्रेम विवाह के बाद दोनों जानीपुर में किराये के मकान में रहते थे, लेक‍िन शादी के बाद शादिया का व्‍यवहार बदल गया। वह आए दिन कुछ से कुछ मांग करने लगी।

    मजदूरी कर परिवार चला रहा सैयद आलम उसकी मांग को पूरा करने में असर्मथ था। इस कारण पति-पत्‍नी के बीच विवाद होता था। तनाव से आखिरकार सैयद आलम हार गया। उसने बुधवार को अपना जीवन खत्‍म कर लिया। 

    आरोपित पत्‍नी को पुलिस ने गिरफ्तार क‍िया

    इसकी जानकारी जब उसके स्‍वजनों को लगी तो वे थाने पहुंचे और बहू के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया।

    इसके बाद पुलिस ने छानबीन की तो उसके हाथ डायरी लगी। इसके बाद पुलिस ने शादिया परवीन को गिरफ्तार कर लिया। 

    वहीं पुलिस ने जब घर में छानबीन किया तब उससे मृतक की पत्नी के द्वारा लिखी गई एक डायरी मिली जिसमें उसने पूर साल की योजना बना रखी थी कि कहां कहां घुमने जाना है और क्या क्या करना है। पुलिस का कहना है कि पत्नी की डिमांड को पति पूरा नहीं कर पा रहा था।  जिस कारण पति ने आत्म हत्या कर लिया। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।

