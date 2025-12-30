ऑटो पकड़ना अब आसान: पटना जक्शन के टाटा पार्क ऑटो स्टैंड पर गेट से ही मिलेगी रूट की पूरी जानकारी

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी पटना में यात्रियों की सुविधा को लेकर एक और अहम कदम उठाया गया है। अब ऑटो पकड़ने के लिए यात्रियों को भटकना नहीं पड़ेगा और न ही बार-बार ऑटो चालकों या स्थानीय लोगों से पूछताछ करनी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार के तहत राजधानी के सभी ऑटो स्टैंड को हाइटेक बनाने की दिशा में तेज़ी से काम किया जा रहा है। इसी क्रम में पटना जंक्शन के पास स्थित टाटा पार्क ऑटो स्टैंड पर यात्रियों के लिए कई नई सुविधाएं बहाल की गई हैं।

पटना जंक्शन पर उतरते ही बड़ी संख्या में यात्री ऑटो से शहर के अलग-अलग इलाकों में जाने के लिए टाटा पार्क पहुंचते हैं। यात्रियों की इसी भीड़ और जरूरत को देखते हुए सामान्य प्रशासन और जिला परिवहन विभाग की ओर से टाटा पार्क ऑटो स्टैंड पर रूट निर्धारित बोर्ड लगाए गए हैं।

इन बोर्डों के माध्यम से यात्रियों को यह स्पष्ट जानकारी मिल रही है कि किस गेट से किस इलाके के लिए ऑटो उपलब्ध है। इससे यात्रियों को सही जगह से ऑटो पकड़ने में अब किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है।

टाटा पार्क ऑटो स्टैंड पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए माइकिंग सिस्टम भी बहाल किया गया है। इस व्यवस्था के तहत 24 घंटे यह घोषणा की जा रही है कि किस गेट से किस इलाके के लिए ऑटो चलेगी।

माइकिंग के जरिए लगातार रूट की जानकारी मिलने से बाहर से आने वाले यात्रियों, बुजुर्गों और महिलाओं को विशेष राहत मिल रही है। स्टेशन परिसर में उतरते ही यात्रियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलने लगे हैं, जिससे अव्यवस्था में भी काफी कमी आई है।

प्रीपेड ऑटो बूथ की सुविधा शुरू

यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए टाटा पार्क ऑटो स्टैंड पर पूर्ण प्रीपेड ऑटो बूथ का संचालन भी शुरू कर दिया गया है।

खासकर रात के समय यात्रियों को अब ऑटो किराए को लेकर मोलभाव या असुरक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रीपेड सिस्टम के तहत यात्री तय किराया जमा कर सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।

इस सुविधा को लागू करने के लिए एक अलग और सुव्यवस्थित प्रणाली तैयार की गई है। अधिकारियों के अनुसार, हाल ही में पटना एयरपोर्ट पर भी प्रीपेड ऑटो बूथ की शुरुआत की गई है।

आने वाले दिनों में फुलवारीशरीफ, राजेंद्र नगर, दानापुर स्टेशन समेत अन्य प्रमुख स्थानों पर भी इस सुविधा को बहाल करने की तैयारी की जा रही है।

टाटा पार्क से रोजाना 25 हजार से अधिक यात्रियों का आवागमन

जानकारी के मुताबिक, पटना जंक्शन के समीप स्थित टाटा पार्क ऑटो स्टैंड से रोजाना 25 हजार से अधिक यात्री ऑटो के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं।

यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहां सुविधाओं का विस्तार जरूरी हो गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए बीते मई महीने में पटना जंक्शन पर मल्टी मॉडल हब की शुरुआत की गई थी।

इसके तहत यात्रियों को अंडरग्राउंड सब-वे के जरिए पटना जंक्शन और टाटा पार्क आने-जाने की बेहतर व्यवस्था दी गई है।

भविष्य में सभी ऑटो स्टैंड होंगे हाइटेक

जिला परिवहन विभाग का कहना है कि टाटा पार्क ऑटो स्टैंड पर शुरू की गई यह व्यवस्था मॉडल के रूप में विकसित की जा रही है।

आने वाले समय में राजधानी के सभी ऑटो स्टैंड के गेट पर इसी तरह रूट बोर्ड, माइकिंग सिस्टम और प्रीपेड बूथ की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी, पटना उपेंद्र पाल ने कहा कि यात्रियों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। टाटा पार्क गेट से किन-किन इलाकों के लिए ऑटो चलेगी, इसकी जानकारी अब यात्रियों को पहले से ही मिल जाएगी।

रूट बोर्ड और माइकिंग व्यवस्था से यात्रियों को अपने निर्धारित स्थान तक पहुंचने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि भविष्य में राजधानी के सभी ऑटो स्टैंड गेट पर इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा।

कुल मिलाकर, टाटा पार्क ऑटो स्टैंड पर शुरू की गई ये सुविधाएं राजधानी पटना में सार्वजनिक परिवहन को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और यात्री-अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही हैं।