Bihar SVU Raid: भवन निर्माण विभाग के निदेशक के ठिकानों पर एसवीयू का छापा, भागलपुर में 16 भूखंड

राज्य ब्यूरो, पटना। आय से अधिक संपत्ति मामले में राज्य की विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने भवन निर्माण विभाग के निदेशक (गुणवत्ता, अनुश्रवण) गजाधर मंडल के भागलपुर और पटना के चार ठिकानों पर मंगलवार को छापेमारी की। छापेमारी में जमीन के 16 प्लॉट (भूखंड) के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जिसकी कीमत तीन करोड़ 41 लाख, 81 हजार रुपये आंकी गई है।

इसमें गजाधर मंडल के नाम छह और पत्नी माधुरी देवी के नाम 10 जमीन के दस्तावेज हैं। यह सभी जमीन भागलपुर के जगदीशपुर, सबौर और गौराडीह में हैं। विशेष निगरानी इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक पंकज कुमार दाराद ने बताया कि निदेशक (गुणवत्ता, अनुश्रवण) गजाधर मंडल के खिलाफ दो करोड़, 82 लाख 61 हजार रुपये की आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद बिंदेश्वरी प्रसाद को जांच अधिकारी बनाया गया।

जांच में पाया गया कि सरकारी सेवा में रहते हुए गजाधर मंडल ने पद का दुरुपयोग कर अकूत संपत्ति अर्जित की जो इनके वेतन और ज्ञात स्रोत से बहुत अधिक है। प्राथमिकी के बाद न्यायालय से वारंट प्राप्त किया गया

मंगलवार को मंडल के बाखरपुर थाना, पीरपैंती भागलपुर, फ्लैट नंबर 302 गंगोत्री अपार्टमेंट रानी तालाब के निकट थाना सबौर, भागलपुर, निदेशक गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यालय सह केंद्रीय प्रयोगशाला राजवंशी नगर और उषा रेजिडेंसी एजी कालोनी पटना में फ्लैट पर एक साथ छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान दर्ज मामले से अधिक अवैध संपत्ति होने के प्रमाण मिले।

गजाधर मंडल और उनकी पत्नी के पास से भूखंड के 16 दस्तावेज बरामद किए गए। जिनमें 12 कामर्शियल और चार आवासीय भूखंड हैं। इनमें गजाधर मंडल के नाम छह और पत्नी के नाम 12 प्लॉट शामिल हैं। ये प्लॉट जगदीशपुर, गौराडीह, सबौर में हैं। जिनकी कीमत तीन करोड़ 41 लाख, 81 हजार रुपये के करीब है।