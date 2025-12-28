Language
    पटना जिला सीनियर डिवीजन क्रिकेट 18 से; जूनियर एवं मह‍िला लीग की कब होगी घोषणा?

    By Akshay Pandey Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 06:47 PM (IST)

    पटना जिला क्रिकेट संघ की बैठक में सीनियर डिवीजन लीग 18 जनवरी से शुरू होने की घोषणा हुई। फॉर्म वितरण 3-4 जनवरी को होगा, जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी ...और पढ़ें

    पटना जिला घरेलू क्र‍िकेट का आगाज। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। पटना जिला क्रिकेट संघ की कमेटी आफ मैनेजमेंट की बैठक रविवार को संघ के कार्यालय पुष्पांजलि कांप्लेक्स में संपन्न हुई।

    संघ के उपाध्यक्ष रहबर आबदीन की अध्यक्षता में बिहार क्रिकेट संघ के घरेलू खेल समेत अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी सदस्यों ने बीसीए के निर्वाचित जिला प्रतिनिधि राजेश कुमार को शुभकामनाएं दीं।

    रहबर आबदीन ने बताया कि पटना जिला सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन क्रिकेट लीग का फाॅर्म वितरण तीन और चार जनवरी को किया जाएगा।

    फाॅर्म जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी है। लीग संचालन के लिए बनी कमेटी के चेयरमैन धनंजय कुमार होंगे। उपाध्यक्ष डा. मुकेश कुमार सिंह, जबकि सदस्य निशांत मोहन होंगे।

    पटना जिला सीनियर डिवीजन क्रिकेट लीग की शुरुआत 18 जनवरी को होगी। दोनों मुकाबले कुल आठ टर्फ विकेट पर खेले जाएंगे।

    इसके उद्घाटन के अवसर ही पटना जिला जूनियर डिवीजन क्रिकेट लीग और महिला क्रिकेट लीग के आयोजन की घोषणा की जाएगी।

    उन्होंने कहा कि लीग की शुरुआत और पहले होती पर बीसीए चुनाव, पर्व-त्योहार और बिहार विधानसभा चुनाव के कारण देर हुई।

    डीजे इलेवन ने बिहार सेक्रेटेरिएट इलेवन को हराया

    ऊर्जा स्टेडियम में रविवार को डीजे इलेवन ने बिहार सेक्रेटेरिएट इलेवन को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 10 रनों से पराजित कर दिया।

    सेक्रेटेरिएट इलेवन के कप्तान व आइएएस विजय प्रकाश मीणा का उत्साह, खेल और खिलाड़ियों के प्रति भावपूर्ण और दोस्ताना व्यवहार दोनों टीमों के लिए प्रेरणादायक रहा।

    धनंजय राय की कप्तानी वाली डीजे इलेवन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 148 रन बनाए, जिसके मुकाबले बिहार सेक्रेटेरिएट की टीम 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर केवल 138 रन ही बना सकी।

    जितेन ने 34 गेंदों पर छह चौके और तीन छक्के की मदद से 50 रनों की पारी खेली। रोहन जसवान ने 21 गेंदों पर 37 रन बनाए, जबकि दीप्तांशु ने 26 गेंदों पर 20 रनों का योगदान दिया।

    कुश कुमार नाबाद रहे। मानव ने सबसे ज्यादा तीन, जबकि अमित सिंह ने दो और अन्य गेंदबाजों ने 1-1 विकेट हासिल किया। बिहार सेक्रेटेरिएट की ओर से 24 गेंदों पर 33 रनों की पारी खेली, जबकि संत (बबलू) ने 26 गेंदों पर 22 रन बनाए।

    अमन दीप 17 और गोपाल 19 रन बनाकर नाबाद रहे। टीम को अतिरिक्त रनों के रूप 12 रन मिले, लेकिन 9 विकट पर कुल 138 ही बना सकी।

    डीजे इलेवन के प्लेयर आफ द मैच कप्तान धनंजय राय ने 4 ओवर में मात्र 17 रन देकर 3 विकेट झटके। रोहन शर्मा और सौरभ कंबोज ने 2 विकेट लिए, जबकि मयंक भाटिया और यश पाल अत्रि ने 1-1 विकेट हासिल किया।<br/>