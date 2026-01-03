जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में मौसम बेहद सर्द है। एक दिन पहले तक सामान्‍य महसूस हो रहा तापमान शन‍िवार को अचानक काफी कम हो गया। इसको देखते हुए जिलाधिकारी डाॅ. त्यागराजन एसएम ने आठवीं तक के स्कूलों की शैक्षणिक गतिविधियों पर 8 जनवरी तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। एक दिन पहले शुक्रवार को पांच जनवरी तक के लिए पांचवीं तक की कक्षाओं के लिए यह आदेश जारी किया गया था, लेकिन तापमान में गिरावट को देखते हुए शनिवार को फिर से आठवीं तक की कक्षा प्रतिबंधित कर दी गई।

अपने आदेश में जिलाधिकारी ने कहा है कि जिले में पड़ रही अत्यधिक ठंड के कारण कम तापमान की स्थिति बनी हुई है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसको देखते हुए प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों समेत सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों में आठवीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर आठ जनवरी तक के लिए प्रतिबंध लगाता हूं। वर्ग आठ से ऊपर की की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां 10.30 बजे सुबह से अपराह्न 3.30 बजे के बीच संचालित की जा सकती हैं। यह आदेश चार जनवरी से प्रभावी होगा। ठंड से राहत के फिलहाल आसार नहीं बता दें राज्य में फिलहाल भीषण ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड और कोहरे में वृद्धि की संभावना है।