अब केवल पांचवीं तक के स्कूलों पर पाबंदी; तय समय पर चलेंगी ऊपर की कक्षाएं, कब तक के लिए DM ने दिया आदेश
जागरण संवाददाता, पटना। कड़ाके की ठंड व शीतलहर के दुष्प्रभाव से छोटे बच्चों को बचाने के लिए जिला प्रशासन ने पांचवी तक के सभी सरकारी-निजी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों काे पांच जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है।
छठवीं या इससे ऊपर की कक्षाएं स्कूल जारी रख सकते हैं। हालांकि, सभी शैक्षणिक गतिविधियों को सुबह 10.30 बजे से शाम 3.30 बजे तक ही संचालित करने को कहा गया है।
मौसम में थोड़ सुधार होने के कारण अब छठवीं से आइवीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां चलाने की अनुमति दी गई है। डीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के तहत पांचवी तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों व आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का आदेश दिया है।
विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे अपने शैक्षणिक कार्यक्रम को आदेश के अनुरूप पुनर्निर्धारित कर लें। प्री-बोर्ड व बोर्ड परीक्षा से संबंधित विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस आदेश से पहले से मुक्त हैं।
9.0 डिग्री सेल्सियस पटना का न्यूनतम तापमान
राज्य में सर्द पछुआ हवा के कारण कनकनी का प्रभाव बना रहेगा। पटना सहित अन्य भागों में हल्के से मध्यम स्तर कोहरा छाए रहने के साथ दिन में धूप निकलने के साथ कनकनी का असर बना रहेगा।
सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज समेत अन्य भागों में बहुत घना कोहरा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में एक से तीन डिग्री वृद्धि की संभावना है।
राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस सहरसा के अगवानपुर में दर्ज किया गया। पटना का न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
वाल्मीकि नगर, फारबिसंगज एवं मुंगेर को छोड़ कर पटना सहित अन्य जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। राजधानी के अधिकतम तापमान में दो डिग्री की वृद्धि के साथ 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
किशनगंज 24.2 डिग्री सेल्सियस के साथ किशनगंज का सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। पटना सहित 15 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।
सबसे कम दृश्यता जीरो मीटर गयाजी में दर्ज हुआ। जबकि, भागलपुर में 20 एवं पटना में 50 मीटर दृश्यता दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार इस माह में न्यूनतम तापमान नौ से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार है।
