जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी के निजी स्‍कूलों में शैक्षण‍िक सत्र 2026-27 के लिए नामांकन की प्रकिय्रा शुरू कर दी गई है।

संत माइकल हाई स्कूल (St Michel High School) में एलकेजी में नामांकन के लिए फाॅर्म जनवरी के दूसरे सप्ताह और क्लास वन के लिएफरवरी में जारी किया जाएगा।

एलकेजी में 120 और पहली कक्षा में 90 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। इसके अलावा सत्र 2026-27 में नर्सरी में नामांकन के लिए फाॅर्म 26 दिसंबर को जारी किया जाएगा।

वेबासइट www.stmichaelspatna.edu.in पर 31 दिसंबर तक फाॅर्म उपलब्ध रहेगा। नर्सरी के लिए फार्म की कीमत एक हजार रुपये रखी गई है।

नर्सरी के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च 2026 तक तीन से चार वर्ष तक होना चाहिए। नर्सरी के लिए यहां 240 सीट निर्धारित है।

कार्मेल हाई स्कूल (Carmel High School) में एलकेजी के लिए एडमिशन फाॅर्म बुधवार को जारी कर दिया गया। फाॅर्म वेबसाइट www.patnacarmel.com पर उपलब्ध है। कीमत एक हजार रुपये है।

नोट्रेडेम का एडमिशन फॉर्म जनवरी में होगा जारी

नोट्रेडेम एकेडमी में नर्सरी का नामांकन फाॅर्म तीन से चार जनवरी तक स्कूल की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। यहां फार्म की कीमत एक हजार रुपये रखी गई है।

संत जेवियर्स हाई स्कूल में सत्र 2026-27 में एलकेजी का नामांकन फाॅर्म 15 दिसंबर को ही जारी कर दिया गया है। स्कूल की वेबसाइट www.stxavierspatna.in पर 31 दिसंबर तक फाॅर्म उपलब्ध रहेगा।

यहां फाॅर्म की कीमत 900 रुपये है। एलकेजी में नामांकन के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च 2026 तक चार से पांच वर्ष के बीच होना चाहिए। स्कूल की ओर से नौ जनवरी को इंटरेक्शन के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा।