अनुसूचित जाति-जनजाति के पीड़ितों की मदद तेज, 2025 में 769 मामले दर्ज; 954 पीड़ितों को 6.96 करोड़ मुआवजा

जागरण संवाददाता, पटना। डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में मंगलवार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यरत जिला सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक हुई। इसमें जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि 2025 में अब तक एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 769 मामले दर्ज किए गए और 954 पीड़ितों को 6 करोड़ 96 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा दिया गया। 2024 में 802 पीड़ितों को 5.98 करोड़ का मुआवजा दिया गया था। वर्तमान में 134 लाभार्थियों को नियमित पेंशन दी जा रही है।

राहत अनुदान, पेंशन, यात्रा भत्ता व अन्य सुविधाएं शीघ्र देने का आदेश डीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अत्याचार के पूर्ण निवारण व पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने को प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ ऐसे मामलों का निष्पादन करने को कहा।

डीएम ने लंबित मामलों के त्वरित अनुसंधान, समयबद्ध आरोप पत्र दाखिल करने, राहत अनुदान, पेंशन, यात्रा भत्ता व अन्य सुविधाएं शीघ्र देने का आदेश दिया। शिविरों का आयोजन कर विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत 11 पात्र आश्रितों को समूह में सरकारी नौकरी देकर उन्हें घर के आसपास नियुक्ति दी गई है। आगे भी ऐसे मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति भूमिहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध कराई जाती है।

उन्होंने थानों, अंचल कार्यालयों व सार्वजनिक स्थलों पर अधिनियम के व्यापक प्रचार-प्रसार, महादलित टोलों में शिविरों का आयोजन कर विभिन्न योजनाओं का लाभ देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अत्याचार से संबंधित किसी भी सूचना पर डायल 112 या जिला नियंत्रण कक्ष को सूचित किया जा सकता है। बैठक के बाद मैनुअल स्कैवेंजर निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत हुई बैठक में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।