    खराब मौसम से पटना में रेलवे ठप: 30 ट्रेनें घंटों विलंबित, दरभंगा पूजा स्पेशल करीब 27 घंटे लेट

    By Vidya Sagar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:38 AM (IST)

    पटना में खराब मौसम के कारण रेलवे सेवाएं बाधित हो गई हैं। 30 ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ...और पढ़ें

    तेजस राजधानी 11 तो दरभंगा पूजा स्पेशल 26.50 घंटे विलंबित। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। खराब मौसम का असर रेल परिचालन पर लगातार बना हुआ है। गुरुवार को पटना जंक्शन समेत राजधानी के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से गुजरने वाली करीब 30 ट्रेनें घंटे विलंब से चलीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

    लंबी दूरी की कई प्रमुख एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें दो से लेकर 27 घंटे तक देर से पहुंचीं। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस 11 घंटे 12 मिनट विलंब से पहुंची, जबकि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 9 घंटे 45 मिनट देर से आई।

    मैसूर से दरभंगा जाने वाली दरभंगा पूजा स्पेशल सबसे अधिक प्रभावित रही और यह ट्रेन 26 घंटे 50 मिनट की भारी देरी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ी। नई दिल्ली से राजेंद्र नगर आने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस 11 घंटे, वहीं राजेंद्र नगर से नई दिल्ली जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस आठ घंटे विलंबित रही।

    ये प्रमुख ट्रेनें रहीं विलंबित

    ट्रेन का नाम विलंब (घंटे में)
    संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 9.45
    अमृत भारत एक्सप्रेस 11
    मगध एक्सप्रेस 8.24
    ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस 5.11
    देवघर सुपर फास्ट एक्सप्रेस 4.41
    हमसफर एक्सप्रेस 4.28
    टाटानगर - बक्सर एक्सप्रेस 2