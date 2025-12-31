Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पटना साइबर पुलिस की चेतावनी; नए साल पर शुभकामना लिंक से बचें, अकाउंट हो सकता है खाली

    By Ashish Shukla Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 07:04 AM (IST)

    पटना में नए साल के आगमन पर साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और पुलिस ने लोगों को शुभकामनाओं के बहाने भेजे जा रहे संदिग्ध लिंक या एप ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। नए वर्ष के आगमन पर साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वे नए साल की शुभकामनाओं के बहाने भेजे जा रहे संदिग्ध लिंक या एपीके फाइलों से सतर्क रहें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ठग इंटरनेट मीडिया, ईमेल और मैसेजिंग एप्स के जरिये आकर्षक आफर, ग्रीटिंग या गिफ्ट देने का दावा करते हुए लिंक भेजते हैं, जिन पर क्लिक करते ही मोबाइल या कंप्यूटर का डेटा हैक हो सकता है।

    साइबर थाना पुलिस उपाधीक्षक नीतीश चन्द्र धारिया ने बताया कि इन लिंक या फाइलों के माध्यम से ठग उपयोगकर्ताओं के मोबाइल में मालवेयर इंस्टाल कर उनकी व्यक्तिगत जानकारी, बैंकिंग डिटेल और पासवर्ड चुरा लेते हैं।

    कई मामलों में ठग बैंक खाते खाली कर देते हैं। साइबर विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए संदेश, एप या लिंक को बिना जांचे न खोलें।

    फोन या कंप्यूटर में एंटीवायरस सक्रिय रखें और ओटीपी या बैंक संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की शिकायत तत्काल नजदीकी थाना या साइबर हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज कराएं ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।