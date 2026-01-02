एक्शन में STF और पटना पुलिस, 7 महीनें में 12 मुठभेड़; 1 को किया ढेर और 11 के पैर में मारी गोली

जागरण संवाददाता, पटना। अपराध पर लगाम कसने के लिए पटना पुलिस और एसटीएफ पूरी तरह एक्शन में है। अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए जहां आम छापेमारी काम नहीं आ रही है, वहां पुलिस अब गोलियों का जवाब गोलियों से दे रही है।

बीते सात माह से लगातार हुई मुठभेड़ों ने यह साफ कर दिया कि पटना पुलिस अब पुरानी शैली से आगे निकल चुकी है। एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीमें योजनाबद्ध तरीके से ऐसे कुख्यातों को निशाना बना रही हैं जो वर्षों से गिरफ्तारी से बच रहे थे।

इन पर न केवल इनाम घोषित था, बल्कि कई राज्यों में इनके नेटवर्क फैले थे। राजस्थान, झारखंड और गुजरात तक दबिश देकर पुलिस ने कई इनामी अपराधियों को पकड़ा। बीते जून से दो जनवरी 2026 तक के आंकड़े बताते हैं कि पुलिस ने 12 मुठभेड़ों में एक कुख्यात को ढेर कर दिया, जबकि 11 के पैरों में जवाबी कार्रवाई के दौरान गोली मारी गई। इन कार्रवाइयों ने अपराधियों में भय का माहौल बना दिया है। शहर में पुलिस की सख्ती देख कई गिरोह के सदस्य अब दूसरे राज्यों में पनाह ले रहे हैं।

अपराध की दुनिया में कदम रखते ही पैर में गोली पुलिस हाल के दिनों में लगातार कार्रवाई करते हुए कई अपराधियों के पैर में गोली मार चुकी है। अपराध के रास्ते पर कदम रखते ही कई आरोपित खतरनाक इरादे वाले बन गए हैं। हाल ही में एक किशोर ने मामूली विवाद में युवक की हत्या कर दी। उसकी निशानदेही पर जब पुलिस हथियार बरामदगी के लिए पहुंची, तो उसने छिपाए गए पिस्टल से फायरिंग कर दी।

जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी। वहीं, एक अन्य मामले में बैंककर्मी से रंगदारी मांगने वाले बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगी। पुलिस ऐसे अपराधियों को पकड़ने में जरूरत पड़ने पर बाध्य होकर कार्रवाई कर रही है।