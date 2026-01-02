एक्शन में STF और पटना पुलिस, 7 महीनें में 12 मुठभेड़; 1 को किया ढेर और 11 के पैर में मारी गोली
पटना पुलिस और एसटीएफ ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए बीते सात माह में 12 मुठभेड़ें की हैं। इन कार्रवाइयों में एक कुख्यात अपराधी मारा गया, जबकि 11 के पैर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। अपराध पर लगाम कसने के लिए पटना पुलिस और एसटीएफ पूरी तरह एक्शन में है। अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए जहां आम छापेमारी काम नहीं आ रही है, वहां पुलिस अब गोलियों का जवाब गोलियों से दे रही है।
बीते सात माह से लगातार हुई मुठभेड़ों ने यह साफ कर दिया कि पटना पुलिस अब पुरानी शैली से आगे निकल चुकी है। एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीमें योजनाबद्ध तरीके से ऐसे कुख्यातों को निशाना बना रही हैं जो वर्षों से गिरफ्तारी से बच रहे थे।
इन पर न केवल इनाम घोषित था, बल्कि कई राज्यों में इनके नेटवर्क फैले थे। राजस्थान, झारखंड और गुजरात तक दबिश देकर पुलिस ने कई इनामी अपराधियों को पकड़ा।
बीते जून से दो जनवरी 2026 तक के आंकड़े बताते हैं कि पुलिस ने 12 मुठभेड़ों में एक कुख्यात को ढेर कर दिया, जबकि 11 के पैरों में जवाबी कार्रवाई के दौरान गोली मारी गई। इन कार्रवाइयों ने अपराधियों में भय का माहौल बना दिया है। शहर में पुलिस की सख्ती देख कई गिरोह के सदस्य अब दूसरे राज्यों में पनाह ले रहे हैं।
अपराध की दुनिया में कदम रखते ही पैर में गोली
पुलिस हाल के दिनों में लगातार कार्रवाई करते हुए कई अपराधियों के पैर में गोली मार चुकी है। अपराध के रास्ते पर कदम रखते ही कई आरोपित खतरनाक इरादे वाले बन गए हैं। हाल ही में एक किशोर ने मामूली विवाद में युवक की हत्या कर दी। उसकी निशानदेही पर जब पुलिस हथियार बरामदगी के लिए पहुंची, तो उसने छिपाए गए पिस्टल से फायरिंग कर दी।
जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी। वहीं, एक अन्य मामले में बैंककर्मी से रंगदारी मांगने वाले बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगी। पुलिस ऐसे अपराधियों को पकड़ने में जरूरत पड़ने पर बाध्य होकर कार्रवाई कर रही है।
- 11 जून: बिहटा थाना क्षेत्र के विष्णुपुरा गांव के पास पुलिस हिरासत से भाग रहे हत्यारोपित इशु कुमार को पुलिस ने पैर में गोली मारी थी।
- 13 जूनः अपराधी अंगेश कुमार ने खुशरूपुर थाना पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मार दी।
- 13 जून: दानापुर में हुई हत्या मामले में आरोपित ने आत्मसमर्पण किया। पिस्टल बरामदगी के दौरान फायरिंग कर दी। उसके पैर में गोली लगी।
- 25 जून: जेपी गंगा पथ पर हत्याकांड सहित आठ मामलों में वांछित राजा ने एसटीएफ पर फायर किया। एसटीएफ ने उसके पैर में गोली मार दी।
- 07 जुलाई: मालसलामी थाना क्षेत्र के पीरदमड़िया घाट के समीप ईंट-भट्टा के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में विकास उर्फ राजा ढेर हो गया।
- 13 जुलाई: रानी तालाब थाना क्षेत्र के सरैया स्थित बागीचा में लूटपाट के मामले में गिरफ्तार आरोपित सूरज के पैर में मारी गई गोली।
- 6 अगस्तः कुख्यात अपराधी रोशन शर्मा को पकड़ने के लिए पुलिस ने फुलवारीशरीफ में छापामारी की, मुठभेड़ हुई। रोशन के पैर में गोली लगी।
- 15 अगस्तः रानी तालाब थाना क्षेत्र में आरोपित दिव्यांशु और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें दिव्यांशु के पैर में गोली लगी और घायल हो गया।
- 17 अगस्तः आलमगंज थाना क्षेत्र बिस्कोमान गोलंबर के पास पुलिस और कुख्यात विजय सहनी के बीच एक मुठभेड पैर में मारी गई गोली।
- 16 नवंबरः खुशुरूपुर थाना क्षेत्र के हरदास बिगहा स्टेशन जाने वाली सड़क किनारे पुलिस और इनामी अपराधी मिथुन कुमार के बीच मुठभेड़।
- 10 दिसंबरः जानीपुर थाना क्षेत्र में बैंककर्मी से रंगदारी मांगने और फायरिंग करने वाले आरोपित के साथ मुठभेड़, आरोपित के पैर में लगी गोली।
- 2 जनवरी: खगौल क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई के दौरान वांछित इनामी अपराधी मैनेजर राय पैर में गोली लगने से घायल हुआ। फरार होने के प्रयास में पुलिस पर फायरिंग की थी।
