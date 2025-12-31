पटना में ऑपरेशन जखीरा-सोन-जुआरी सफल; 6 महीने में 5710 गिरफ्तार, 205 हथियार और 49 हजार लीटर शराब जब्त

जागरण संवाददाता, पटना। पश्चिमी पटना पुलिस ने पिछले छह माह में आपरेशन जखीरा, सोन और जुआरी के तहत विभिन्न थानों में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सघन अभियान चलाकर अवैध हथियार, मादक पदार्थ, शराब और जुए में शामिल सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया।

नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) कार्यालय से जारी रिपोर्ट के अनुसार, 17 जून, 2025 से अबतक आपरेशन जखीरा और आपरेशन सोन के दौरान कुल 205 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। इनमें 105 पिस्टल, दो रिवाल्वर, 45 कट्टा, 11 राइफल, एक एके-47 राइफल और दो पेन पिस्टल शामिल हैं। इसके साथ ही 61 मैगजीन, 2419 जिंदा कारतूस और 206 खोखे भी जब्त किए गए।

एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने 20.11 हजार ग्राम गांजा और 3243.19 ग्राम स्मैक जब्त की है। जबकि 23,984.62 लीटर देशी तथा 25,811.035 लीटर विदेशी शराब सहित कुल 49 हजार लीटर शराब बरामद की गई। 139 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। इनसे 5.33 लाख नगद, 24 वाहन और 38 मोबाइल जब्त किए गए।

हत्या मामले में दबोचे गए 144 आरोपित इसी अवधि में हत्या, डकैती, लूट, दहेज मृत्यु, पुलिस पर हमला, बलात्कार सहित विभिन्न मामलों में कुल 5,710 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। इनमें हत्या के 144, डकैती के 17, लूट के 36, बलात्कार के 44, दहेज मृत्यु के 25 और पुलिस पर हमले के 44 अभियुक्त शामिल हैं।