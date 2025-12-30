Language
    New Year पर पटना में सिक्योरिटी टाइट: गंगा में नाव परिचालन पर रोक, बाइकर्स गैंग पर पुलिस की पैनी नजर 

    By Ashish Shukla Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 09:45 AM (IST)

    पटना पुलिस और जिला प्रशासन ने नववर्ष के लिए सुरक्षा और यातायात की व्यापक तैयारी की है। बाइकर्स गैंग पर कड़ी नजर रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों ...और पढ़ें

    जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। नववर्ष को लेकर पटना पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली है। शहर में घूमने वाले बाइकर्स गैंग पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    अधिकारियों को अफवाहों का त्वरित खंडन करने, सोशल मीडिया मानिटरिंग सेल को क्रियाशील रखने, स्पेशल मोबाईल टीम के माध्यम से सघन पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने तथा बाइकर्स गैंग पर नियंत्रण के लिएथानाध्यक्षों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को सतत भ्रमणशील रहकर प्रभावी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें।

    एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा और जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि विधि-व्यवस्था संधारण हेतु जिला प्रशासन, पटना द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण के निर्धारित मानकों के अनुसार वरीय दंडाधिकारियों के नेतृत्व में जिला स्तर से मुख्य 104 स्थानों पर 125 से अधिक दंडाधिकरियों तथा पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है।

    प्रमुख स्थलों पर क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) भी तैनात की गई है। दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल, महिला बल तथा लाठी बल को भी प्रतिनियुक्त किया गया है।

    फायर ब्रिगेड एवं अन्य आवश्यक तैनाती भी की गई है। जिला नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में 24 दंडाधिकारियों को रिजर्व रखा गया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत अतिरिक्त संख्या में मजिस्ट्रेट एवं फोर्स को प्रतिनियुक्त करने का निदेश दिया गया है।

    उन्होंने ने कहा कि भीड़-भाड़ वाले प्रमुख स्थानों यथा संजय गांधी जैविक उद्यान, इको पार्क, गांधी मैदान, कुम्हरार, पटना जंक्शन हनुमान मंदिर, इस्कान मंदिर, नेहरू पथ स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर, पटन देवी मंदिर सहित सभी प्रमुख स्थलों पर प्रशासन मुस्तैद रहेगा।

    पैदल आने-जाने वाले सैलानियों को असुविधा न हो इसके लिए पिकनिक एवं अन्य भीड़-भाड़ स्थलों के आस-पास के फुटपाथ को सुगम एवं अतिक्रमणमुक्त रखने का निदेश दिया गया है।

    पिकनिक मनाने के उद्देश्य से काफी संख्या में लोगों के महात्मा गांधी सेतु होकर हाजीपुर से सटे दियारा क्षेत्र में जाने की संभावना रहती है। अतः महात्मा गांधी सेतु पर भी यातायात परिचालन सुगम एवं सुचारू रखने हेतु पर्याप्त संख्या में बल को तैनात रखने का निर्देश दिया गया है।

    पटना शहर अन्तर्गत प्रमुख होटलों एवं क्लब में नव वर्ष के अवसर पर नागरिकों की काफी भीड़ होती है। इसके आलोक में दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा सघन गश्त की जाएगी। इसके लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

    31 दिसंबर से एक जनवरी तक गंगा में नाव परिचालन पर रोक

    नव वर्ष के अवसर पर पिकनिक मनाने के उद्देश्य से काफी संख्या में लोग निजी नाव द्वारा गंगा पार दियारा क्षेत्र में जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में दुर्घटना को रोकने के लिए गंगा नदी में नाव परिचालन पर रोक लगा दी गयी है।

    अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के 163 के अंतर्गत परिचालन पर रोक हेतु निषेधाज्ञा निर्गत है।

    31 दिसम्बर को पूर्वाह्न 6.00 बजे से एक जनवरी की संध्या 06.00 बजे तक नदियों में किसी भी निजी बोट/नाव का बिना अनुमति परिचालन प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधि-सम्मत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

    सभी थानाध्यक्ष इसका प्रभावी ढ़ंग से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ द्वारा सघन नदी गश्ती की जाएगी। नाव परिचालन पर रोक हेतु चार दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

    अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन को आकस्मिकता की किसी भी स्थिति से निपटने हेतु पर्याप्त संख्या में एसडीआरएफ के जवानों एवं गोताखोरों को तैनात रखने का निदेश दिया गया है।

    आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिये चिकित्सक दलो की तैनाती

    किसी भी आकस्मिकता से निपटने हेतु एहतियात के तौर पर सिविल सर्जन द्वारा जिला नियंत्रण कक्ष में दो एम्बुलेंस तथा भीड़-भाड़ वाले प्रमुख स्थानों यथा इको पार्क, संजय गांधी जैविक उद्यान गेट नं.-एक एवं दो, कुम्हरार खुदाई स्थल के पास, हनुमान मंदिर (पटना जंक्शन के पास), इस्कान मंदिर, बुद्धमार्ग तथा रोटरी गोलम्बर नियंत्रण कक्ष (दीघा) पर एक-एक एम्बुलेंस आवश्यक औषधियों तथा चिकित्सक दल सहित प्रतिनियुक्त किया गया है।

    इको पार्क, सचिवालय, पटना जंक्शन हनुमान मंदिर, कुम्हरार पार्क, संजय गांधी जैविक उद्यान, गांधी मैदान स्थित चिल्ड्रेन पार्क, इस्कान मंदिर, बुद्धमार्ग, पटना सहित प्रमुख स्थलों पर एक-एक क्यूआरटी तैनात की गयी है। बाइकर्स गैंग पर नियंत्रण हेतु सभी थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लगातार भ्रमणशील रहेंगे।

    अटल पथ और जेपी गंगा पथ पर बैरिकेडिंग कर पैदल गश्ती

    नव वर्ष के अवसर पर अटल पथ एवं जेपी गंगा पथ के रास्ते बाइक अथवा अन्य वाहनों से तथा कलेक्टोरेट घाट से राजा घाट तथा भद्र घाट से मित्तन घाट तक बाइकर्स गैंग अव्यवस्था उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते है।

    डीएम एवं एसएसपी ने कहा कि इस रास्ते को दिनांक 31 दिसंबर से एक जनवरी की देर रात्रि तक वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने हेतु आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग करने को कहा गया है।

    जेपी गंगा पथ एवं रीवर फ्रंट के रास्ते पर पैदल गश्त की जायेगी। इसमें पर्याप्त संख्या में फोर्स एवं पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे। स्पेशल मोबाइल टीम द्वारा रात्रि में सघन गश्त की जाएगी।

    चेकिंग प्वायंट बनाकर देर रात्रि तक वाहनों की सघन चेकिंग थानाध्यक्षों के माध्यम से की जाए। किसी भी प्रकार की संदेहास्पद सूचना कोई भी व्यक्ति 24x7 जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810/ 2219234) एवं डायल 112 पर दे सकते हैं।