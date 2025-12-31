पटना में न्यू ईयर पर चाक-चौबंद सुरक्षा, गंगा में बोट बैन; हुड़दंगी बाइकर्स की खैर नहीं

जागरण संवाददाता, पटना। नव वर्ष के जश्न को शांतिपूर्ण व सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। 104 प्रमुख स्थलों पर 125 से अधिक दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती के साथ 3,300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके अलावा गंगा व अन्य नदियों में निजी नाव या मोटरबोट के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। लहरिया व हुड़दंगी बाइकर्स पर सख्त कार्रवाई के निर्देश के साथ अटल पथ व जेपी पथ पर बैरिकेडिंग की गई है।

निजी नाव एवं मोटर बोट के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध डीएम व एसएसपी के निर्देश पर मंगलवार की रात से ही अधिकारी अलर्ट मोड में हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण व यातायात प्रबंधन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नववर्ष पर गंगा समेत अन्य नदियों में दुर्घटनाएं रोकने को 31 दिसंबर की सुबह छह से एक जनवरी की शाम छह बजे तक निजी नाव एवं मोटर बोट के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम सघन नदी गश्ती कर उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी।

तीन पालियों में 24 दंडाधिकारियों को रिजर्व रखा गया संजय गांधी जैविक उद्यान, ईको पार्क, गांधी मैदान, कुम्हरार, पटना जंक्शन हनुमान मंदिर, इस्कान मंदिर, नेहरू पथ स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर, पटन देवी मंदिर समेत सभी भीड़भाड़ वाले स्थानों पर क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी), मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारियों के साथ पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल, महिला बल तथा लाठी बल प्रतिनियुक्त किया गया है।

फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस आदि भी तैनात की गई है। जिला नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में 24 दंडाधिकारियों को रिजर्व रखा गया है। पैदल आने-जाने वाले सैलानियों को असुविधा नहीं हो इसके लिए पिकनिक एवं अन्य भीड़-भाड़ स्थलों के आसपास के फुटपाथ को अतिक्रमणमुक्त करने को कहा गया है।

बहुत से लोग महात्मा गांधी सेतु से होकर हाजीपुर के दियारा क्षेत्र जाते हैं, ऐसे में वहां भी परिचालन सुगम रखने का निर्देश दिया गया है। शिकायत को नंबर जारी, सोशल मीडिया की निगरानी सख्त बाइकर्स गैंग व लहरिया बाइकिंग की रोकथाम को सभी थानाध्यक्षों व एसडीपीओ को लगातार भ्रमण कर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, अफवाहों पर त्वरित रोक लगाने के लिए इंटरनेट (सोशल) मीडिया मानीटरिंग सेल को सक्रिय किया गया है।