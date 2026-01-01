Language
    पटना में नववर्ष जश्न के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, बाइकर्स गैंग और लहरिया बाइकर्स पर पुलिस की नजर

    By Pawan Mishra Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 08:50 AM (IST)

    पटना में नववर्ष के जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस ने मंगलवार रात से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। बाइकर्स गैंग और लहरिया कट बाइकर्स ...और पढ़ें

    बाइकर्स गैंग और लहरिया बाइकर्स पर पुलिस की नजर

    जागरण संवाददाता, पटना। नववर्ष के जश्न को सुरक्षित व सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस मंगलवार की रात से ही सक्रिय है। बुधवार की शाम से नववर्ष के पहले दिन गुरुवार की शाम छह बजे तक राजधानीवासियों व अन्य जिलों से जश्न मनाने आने वालों को को सुरक्षा-सुकून का अहसास कराने के लिए बाइकर्स गैंग व लहरिया कट बाइकर्स पर शिकंजा कसा गया है। इसके लिए अटल पथ व जेपी गंगा पथ पर बैरिकेडिंग कर मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारियों व बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। 

    परिवारों, घूमने आने वालों व आम नागरिकों की आवाजाही सुरक्षित रहे इसके लिए शहर प्रमुख स्थलों से घाट तक सुरक्षा का सख्त घेरा बनाया गया है। 3300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। गंगा घाटों पर पैदल गश्ती सघन कर दी गई है।

    बेफ्रिक होकर करें नववर्ष का स्वागत

    नववर्ष पर नाव व सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को विशेष प्रबंध किए गए हैं। गुरुवार शाम 6 बजे तक गंगा समेत अन्य नदियों में निजी नाव व मोटरबोट के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा। 

    एनडीआरएफ-एसडीआरएफ की टीमें नदी गश्ती कर उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगी। संजय गांधी जैविक उद्यान, ईको पार्क, गांधी मैदान, कुम्हरार, पटना जंक्शन हनुमान मंदिर, इस्कान मंदिर, नेहरू पथ स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर, पटन देवी मंदिर समेत सभी प्रमुख स्थलों पर मजिस्ट्रेट व पुलिस के साथ पर्याप्त बल तैनात है। वाहनों की पार्किंग की जगह भी तय की गई है।

    आज भी अफवाहों पर रहेगी नजर, शिकायत को नंबर सक्रिय

    सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को 24 घंटे सक्रिय रहने को कहा गया है ताकि अफवाहों पर त्वरित रोक लगाई जा सके। किसी भी आपात स्थिति या संदेहास्पद गतिविधि की सूचना डायल 112 या जिला नियंत्रण कक्ष: 0612-2219810, 0612-2219234 पर तुरंत देने की अपील की गई है।