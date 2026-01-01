Patna New Year Celebration: डाकबंगला से गंगा पथ तक नाचे लोग, जू-इको पार्क में दोगुने-तिगुने दाम पर बिक रहे टिकट

जागरण संवाददाता,पटना। नव वर्ष के स्वागत में बुधवार की देर रात शहर में उत्साह और उमंग देखने को मिला। जैसे ही रात 12 बजे बजते ही डाकबंगला चौराहा, जेपी गंगा पथ सहित शहर के प्रमुख स्थानों पर लोगों ने जमकर मस्ती की।

अपने परिवारों के साथ रिश्तेदारों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। संगीत और आतिशबाजी के बीच पूरा शहर झूमता नजर आया। कई जगहों पर लोग सड़कों पर नाचते हुए नए साल का स्वागत करते दिखे। संजय गांधी जैविक उद्यान में हुई विशेष तैयारी नव वर्ष पर संजय गांधी जैविक उद्यान में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भव्य तैयारियां की गई है। चिड़ियाघर परिसर में रंग-बिरंगे पौधों लगाए गए है। वर्ष के पहले दिन संभावित भीड़ को देखते हुए जू प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए 10 अतिरिक्त टिकट काउंटर लगाए हैं। साथ ही जगह-जगह पुलिस बल की तैनाती की गई।

नव वर्ष के पहले दिन जू के टिकट दरों में भी वृद्धि की गई है। वयस्कों के लिए टिकट शुल्क 50 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया है, जबकि 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों का टिकट 20 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया गया है। लेकिन नव वर्ष के दिन जू घूमने आने वाले पर्यटक बोटिंग, बैटरी गाड़ी, मछली घर और झूला जैसी सुविधाओं का आनंद नहीं उठा सकेंगे।

इको पार्क में टिकट काउंटर बढ़े शहर के इको पार्क में बढ़ती भीड़ को देखते हुए टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ा दी गई है। पार्क में तीन अतिरिक्त टिकट काउंटर लगाए गए हैं ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। वयस्कों के लिए टिकट 20 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है, जबकि बच्चों का टिकट 10 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया है।