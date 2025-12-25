Patna Metro: 24 घंटे बाद फिर शुरू हुई पटना मेट्रो, तकनीकी खराबी से ठप हो गई थी सर्विस
तकनीकी कारणों से 24 घंटे से बंद पटना मेट्रो सेवा गुरुवार दोपहर 3:30 बजे फिर शुरू हो गई। 76 दिनों बाद बुधवार को संचालन ठप हो गया था। पटना मेट्रो रेल कॉ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। तकनीकी कारणों से पिछले 24 घंटे से बंद पटना मेट्रो की सेवाएं पुनः बहाल हो गई हैं। दूसरे दिन गुरुवार दोपहर 3:30 बजे से शुरू हुई। 76 दिनों बाद तकनीकी कारणों से बुधवार को पटना मेट्रो का संचालन ठप हो गया था।
पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सूचना जारी कर बताया था कि अप्रत्याशित तकनीकी खराबी के चलते बुधवार को मेट्रो ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं। गुरुवार को भी यही स्थिति बनी रही। दोपहर 3:30 बजे से तकनीकी खराबी को दूर करने के बाद मेट्रो का संचालन शुरू हुआ।
उल्लेखनीय है कि पटना मेट्रो के प्राथमिकता कॉरिडोर का उद्घाटन छह अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने किया था, जबकि सात अक्टूबर से आम यात्रियों के लिए संचालन शुरू हुआ था।
फिलहाल मेट्रो भूतनाथ, जीरो माइल और आईएसबीटी तक चलाई जा रही है। हाल के दिनों में मेट्रो यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।