Patna Metro: 24 घंटे बाद फिर शुरू हुई पटना मेट्रो, तकनीकी खराबी से ठप हो गई थी सर्विस

जागरण संवाददाता, पटना। तकनीकी कारणों से पिछले 24 घंटे से बंद पटना मेट्रो की सेवाएं पुनः बहाल हो गई हैं। दूसरे दिन गुरुवार दोपहर 3:30 बजे से शुरू हुई। 76 दिनों बाद तकनीकी कारणों से बुधवार को पटना मेट्रो का संचालन ठप हो गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सूचना जारी कर बताया था कि अप्रत्याशित तकनीकी खराबी के चलते बुधवार को मेट्रो ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं। गुरुवार को भी यही स्थिति बनी रही। दोपहर 3:30 बजे से तकनीकी खराबी को दूर करने के बाद मेट्रो का संचालन शुरू हुआ।