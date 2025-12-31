पटना मेट्रो में नौकरी के नाम पर फ्रॉड; तीन जालसाज गिरफ्तार, फर्जी वेबसाइट से बेरोजगार युवाओं को बनाया शिकार

जागरण संवाददाता, पटना। पटना मेट्रो परियोजना के नाम पर रोजगार का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गिरोह के सदस्यों ने पटना मेट्रो की हूबहू दिखने वाली एक फर्जी वेबसाइट बनाई और परीक्षा व साक्षात्कार का झांसा देकर हजार से अधिक अभ्यर्थियों से ठगी की। पुलिस ने गिरोह के तीन मुख्य आरोपितों सुपौल निवासी अखिलेश कुमार चौधरी, नवादा निवासी दिनेश कुमार साव और सहरसा निवासी नवनीत कुमार को गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इनके अन्य साथियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। गिरोह की डिजिटल टीम इंटरनेट मीडिया पर अत्यधिक सक्रिय थी। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफार्म पर मेट्रो भर्ती के विज्ञापन चलाए जाते थे, ताकि बेरोजगार युवाओं को आकर्षित किया जा सके। जो भी अभ्यर्थी इन विज्ञापनों पर आवेदन करता, उससे 1187 रुपये शुल्क लिया जाता था।

वेबसाइट पर दिए गए परीक्षा केंद्र तक युवाओं को बुलाया जाता और एक निजी संस्थान में परीक्षा आयोजित कराई जाती थी, जिससे सब कुछ असली प्रतीत हो। परीक्षा के बाद चयन सूची जारी होती और चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता था।

निजी केंद्र पर परीक्षा भी कराई थी गिरोह ने साक्षात्कार के बाद अधिकांश अभ्यर्थियों को जानबूझकर फेल कर विशेष प्रशिक्षण का लालच दिया जाता था। डेटा आपरेटर, बिजली मिस्त्री और फिटर जैसे पदों पर प्रशिक्षण या नियुक्ति के नाम पर मोटी रकम की मांग की जाती थी। कई अभ्यर्थियों ने यह रकम चुका भी दी, जिसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया।

ओडिशा की कंपनी की मदद से बनाई थी वेबसाइट सहायक पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार के नेतृत्व में जक्कनपुर और रामकृष्णा नगर थानों में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गईं। छापेमारी के दौरान तीनों आरोपियों को साक्षात्कार स्थल से दबोचा गया।