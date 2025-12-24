76 दिनों में ही पटना मेट्रो पर लगा ब्रेक; कब शुरू होगा परिचालन? PMRC ने बताया

जागरण संवाददाता, पटना। Patna Metro: पटना मेट्रो का पहिया 76 दिनों बाद तकनीकी कारणों से बुधवार को रुक गया। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (Patna Metro Corporation Ltd) ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर बताया कि अप्रत्याशित तकनीकी समस्याओं के कारण बुधवार को मेट्रो ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं रहीं। कॉरपोरेशन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अप्रत्याशित तकनीकी खराबी के कारण आज मेट्रो ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। जल्‍द समस्‍या दूर करने का आश्‍वासन इससे हुई असुविधा के लिए हमें खेद है और यात्रियों से वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था करने का अनुरोध है। समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के प्रयास जारी हैं और सेवाएं शीघ्र बहाल की जाएंगी।

बता दें कि पटना मेट्रो की प्राथमिकता काॅरिडोर का छह अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था। सात अक्टूबर से आम यात्रियों के लिए मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू हो गया था। अभी मेट्रो ट्रेन का संचालन भूतनाथ, जीरो माइल और आइएसबीटी तक किया जा रहा है। हाल के दिनों में यात्री संख्या बढ़ रही थी, लेकिन बुधवार को अचानक हुई घोषणा यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। कार्पोरेशन ने यात्रियों से धैर्य और सहयोग की अपील की है।