    76 दिनों में ही पटना मेट्रो पर लगा ब्रेक; कब शुरू होगा परिचालन? PMRC ने बताया

    By Vidya Sagar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:40 PM (IST)

    पटना मेट्रो का परिचालन बुधवार को बाधित रहा। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (PMRC) ने इसका कारण बताया है। कहा गया है कि जल्‍द सेवा बहाल करने का प्रयास किया ...और पढ़ें

    तकनीकी खराबी के कारण परिचालन प्रभावि‍त। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। Patna Metro: पटना मेट्रो का पहिया 76 दिनों बाद तकनीकी कारणों से बुधवार को रुक गया।

    पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (Patna Metro Corporation Ltd) ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर बताया कि अप्रत्याशित तकनीकी समस्याओं के कारण बुधवार को मेट्रो ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं रहीं।

    कॉरपोरेशन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अप्रत्याशित तकनीकी खराबी के कारण आज मेट्रो ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी।

    जल्‍द समस्‍या दूर करने का आश्‍वासन

    इससे हुई असुविधा के लिए हमें खेद है और यात्रियों से वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था करने का अनुरोध है। समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के प्रयास जारी हैं और सेवाएं शीघ्र बहाल की जाएंगी।

    बता दें कि पटना मेट्रो की प्राथमिकता काॅरिडोर का छह अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था। सात अक्टूबर से आम यात्रियों के लिए मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू हो गया था।

    अभी मेट्रो ट्रेन का संचालन भूतनाथ, जीरो माइल और आइएसबीटी तक किया जा रहा है। हाल के दिनों में यात्री संख्या बढ़ रही थी, लेकिन बुधवार को अचानक हुई घोषणा यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। कार्पोरेशन ने यात्रियों से धैर्य और सहयोग की अपील की है।

    पटना मेट्रो के दूसरे फेज का काम भी तेजी से चल रहा है। भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक इसके जल्‍द शुरू होने की संभावना है। इससे कुल पांच स्‍टेशनों तक इसका परिचालन होने लगेगा। 

    बताया जाता है कि 90 प्रत‍िशत से ज्‍यादा काम पूरा हो चुका है। मलाही पकड़ी स्‍टेशन भी बनकर तैयार हो गया है। खेमनीचक स्‍टेशन का काम तेजी से चल रहा है।  

    मलाही पकड़ी से राजेंद्र नगर तक मेट्रो की लाइन अंडरग्राउंड रहेगी। इसका काम भी गत‍ि पर है। इस खंड को अगले वर्ष जून तक तैयार करने का लक्ष्‍य है।  

    वहीं राजेंद्रनगर से पटना यूनिवर्सिटी तक अंडरग्राउंड सेक्‍शन में पटरी बिछाने की प्रक्रिया चल रही है। यह हिस्‍सा आबादी के लिहाज से काफी अहम है।   

    उधर रुकनपुरा से जंक्‍शन तक अंडरग्राउंड स्‍टेशन निर्माण के लिए नेहरू पथ में 12 जगहों पर बोरिंग की जा रही है। यहां मिट्टी की जांच हो रही है।  

     