Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना में बड़ी वारदात, घर के बाहर बैठे अधेड़ के सिर और गर्दन में गोली मारकर हत्‍या

    By Anil Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:29 PM (IST)

    पटना में एक बड़ी वारदात हुई है। घर के बाहर बैठे एक अधेड़ व्यक्ति को सिर और गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    घटना के बाद व‍िलाप करते स्‍वजन। जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी। Patna Crime News: खाजेकलां थाना क्षेत्र के दीवान मोहल्ला हमाम पर सोमवार को अपराधियों ने घर के बाहर ठेला चालक शत्रुध्न पासवान के सिर में गोली मार दी। स्वजन इलाज के लिए एनएमसीएच ले गए, वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना पाकर पहुंची पुलिस पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कालेज भेजा। घटना के बाद एफएसएल टीम ने घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच की।

    घटनास्थल से पुलिस ने दो खोखा बरामद किया। डीएसपी-1 राजकिशोर सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी रंजिश का प्रतीत होता है। पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि जल्द ही अपराधी गिरफ्तार होंगे।

    Murder

    एनएमसीएच में पुत्र अभिषेक कुमार ने बताया कि पिता शत्रुध्न पासवान खाना खाने के बाद घर के बाहर बैठे थे। अचानक एक बदमाश आया और पिता की कनपटी और गर्दन में दनादन दो गोलियां मार दी। गोली मारने के बाद बदमाश पैदल ही दीवान मोहल्ला पातो का बाग से सटे गली से फरार हो गया।

    गोली की आवाज सुनते ही स्वजन बाहर निकल देखा कि खून से लथपथ शत्रुध्न पासवान दरवाजा के समीप गिरे हैं। उन्‍हें लेकर स्वजन एनएमसीएच पहुंचे। मार्ग में शरीर से अधिक खून निकलने के कारण उनकी हालत गंभीर हो गई। एनएमसीएच में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

    मृतक के पुत्र का कहना है कि पिता से किसी की दुश्मनी नहीं थी। स्वजनों ने हत्या के कारणों को बताने में असमर्थता जताई। ठेला चालक की पत्नी गिरिजा देवी रोते-रोते बेहोश हो रही थी। घटनास्थल पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक राज किशोर सिंह ने प्रथम दृष्टया आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताते संलिप्त अपराधियों के शीघ्र गिरफ्तारी की बात कही।

    उन्होंने बताया कि स्वजनों ने कुछ संदिग्धों के नाम बताए हैं। पुलिस ने घटनास्थल से दो खोखा बरामद किया। क्लोज सर्किट कैमरा फुटेज से हत्या में शामिल अपराधियों की पहचान की जा रही है। स्वजनों ने बताया कि मृतक के चार पुत्र धर्मेद्र उर्फ शेरू, देवेंद्र पासवान उर्फ टाला,जीतेंद्र व अभिषेक के अलावा दो पुत्री हैं। छोटी पुत्री का विवाह चार माह पहले हुआ था।