जागरण संवाददाता, पटना सिटी। Patna Crime News: खाजेकलां थाना क्षेत्र के दीवान मोहल्ला हमाम पर सोमवार को अपराधियों ने घर के बाहर ठेला चालक शत्रुध्न पासवान के सिर में गोली मार दी। स्वजन इलाज के लिए एनएमसीएच ले गए, वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

सूचना पाकर पहुंची पुलिस पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कालेज भेजा। घटना के बाद एफएसएल टीम ने घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच की। घटनास्थल से पुलिस ने दो खोखा बरामद किया। डीएसपी-1 राजकिशोर सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी रंजिश का प्रतीत होता है। पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि जल्द ही अपराधी गिरफ्तार होंगे। एनएमसीएच में पुत्र अभिषेक कुमार ने बताया कि पिता शत्रुध्न पासवान खाना खाने के बाद घर के बाहर बैठे थे। अचानक एक बदमाश आया और पिता की कनपटी और गर्दन में दनादन दो गोलियां मार दी। गोली मारने के बाद बदमाश पैदल ही दीवान मोहल्ला पातो का बाग से सटे गली से फरार हो गया।

गोली की आवाज सुनते ही स्वजन बाहर निकल देखा कि खून से लथपथ शत्रुध्न पासवान दरवाजा के समीप गिरे हैं। उन्‍हें लेकर स्वजन एनएमसीएच पहुंचे। मार्ग में शरीर से अधिक खून निकलने के कारण उनकी हालत गंभीर हो गई। एनएमसीएच में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

मृतक के पुत्र का कहना है कि पिता से किसी की दुश्मनी नहीं थी। स्वजनों ने हत्या के कारणों को बताने में असमर्थता जताई। ठेला चालक की पत्नी गिरिजा देवी रोते-रोते बेहोश हो रही थी। घटनास्थल पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक राज किशोर सिंह ने प्रथम दृष्टया आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताते संलिप्त अपराधियों के शीघ्र गिरफ्तारी की बात कही।