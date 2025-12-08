Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bhojpur Crime: विवाहिता मर्डर केस का भंडफोड़, सच साबित हुई पुल‍िस की आशंका, साजिश बेनकाब

    By Deepak Singh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:23 PM (IST)

    भोजपुर में विवाहिता हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस की आशंका सच साबित हुई और साजिश का पर्दाफाश हो गया। जांच में पता चला कि पत‍ि ने ही वारदात को अ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पुल‍िस गिरफ्त में आरोप‍ित पत‍ि और मृतका का फाइल फोटो। जागरण

    जागरण टीम,आरा/पीरो। Ara Crime News: भोजपुर के अगिआंव बाजार थाना क्षेत्र के अगिआंव बाजार गांव में विवाहिता निराशा कुमारी उर्फ दुर्गावती की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पता चला है कि महिला की मौत उसके पति द्वारा चलाई गई गोली से हुई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद साक्ष्य मिटाकर इसे हत्या का रूप देने की कोशिश की गई थी। यह जानकारी सोमवार की शाम भोजपुर एसपी राज ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। एसपी के अनुसार, इस मामले में मृतका के ससुर चक्रवर्ती गुप्ता और थानाध्यक्ष शैलेश कुमार के बयान पर दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    पुलिस ने झाड़ी से एक पाॅलिथिन में छिपाया गया कांड में प्रयुक्त देसी पिस्तौल, चार कारतूस, एक खोखा और एक गोली का आगे का हिस्सा बरामद किया है। साथ ही दोषी पाते हुए आरोपित पति मणि कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    एसपी के अनुसार एफएसएल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गोली महिला के सिर के बाएं हिस्से से दागी गई थी। यदि गोली खुद से चलाई जाती तो दाएं हिस्से से एंट्री होती। इससे पति की भूमिका संदिग्ध पाई गई। शनिवार की रात दंपती के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद रविवार की सुबह पति ने पत्नी के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी।

    घटना के समय कमरे में सिर्फ पति-पत्नी ही मौजूद थे। पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से कमरे की खिड़की के शीशे को ईंट-पत्थर से तोड़ा गया, ताकि ऐसा लगे कि बाहर से किसी ने फायरिंग की है। इसके बाद पिस्तौल व कारतूसों को पाॅलिथिन में बांधकर झाड़ियों में फेंक दिया गया।

    दूसरे को फंसाने के ल‍िए रची मनगढ़ंत कहानी

    बताया गया कि पति ने कुछ लोगों से कर्ज ले रखा था। कर्ज न लौटाने और दूसरे पक्ष को फंसाने की नीयत से बाहर से गोली चलाए जाने की मनगढ़ंत कहानी रची गई थी।

    मृतका निराशा देवी उर्फ दुर्गावती की शादी इसी वर्ष चार जून को पीरो थाना क्षेत्र के पचरुखिया गांव निवासी लालू साह उर्फ दयाल साह की पुत्री के रूप में मणि कुमार गुप्ता से हुई थी। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से पुख्ता साक्ष्य जुटाए हैं और अब मामले की आगे की कार्रवाई की जा रही है।
     