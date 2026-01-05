जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी के पत्रकारनगर इलाके में सोमवार शाम अपराध‍ियों ने पत्‍नी और बेटे के साथ गोली मारकर एक युवक की हत्‍या कर दी। मृतक की पहचान अमन शुक्‍ला (38) के रूप में की गई। वह मूल रूप से वैशाली जिले का रहने वाला था। वह 2020 में बेऊर स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 52 लाख की लूट के मामले में आरोपित है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही एपी पूर्वी परिचय कुमार, पत्रकार नगर थानेदार सहित अन्य पुलिस कर्मी मौके पर पहुंच गए। एफएसएल की टीम भी बुलाई गई। पुलिस आरोपितों की पहचान कर गिरफ्तारी में जुटी है।

मई में जेल से बाहर आया था अमन सिटी एसपी परिचय कुमार ने बताया क‍ि अमन शुक्‍ला मई महीने में ही वह जेल से बाहर आया था। फिलहाल सेक्‍यूरिटी और बाउंसर उपलब्‍ध कराने वाली एजेंसी चला रहा था। उसके बेटे को ऑट‍िज्‍म की समस्‍या है। बच्‍चे की फ‍िजियोथेरापी के सिलस‍िले में वह क‍िसी डॉक्‍टर के यहां कई दिनों से आ रहा था। फि‍जियोथरेपी के बाद वह शाम करीब छह बजे बाइक से पत्‍नी और बेटे के साथ लौट रहा था।