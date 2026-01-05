Language
    पटना में पत्‍नी और बेटे के सामने युवक की गोली मारकर हत्‍या; बैंक रॉबरी केस में कुछ महीने पूर्व ही आया था जेल से बाहर

    By ASHISH SHUKLAEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 10:57 PM (IST)

    पटना के पत्रकारनगर इलाके में अमन शुक्ला नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ फिजियोथेरेपी से लौट रहा था, तभी बाइक सवा ...और पढ़ें

    बैंक रॉबरी के आरोपित की गोली मारकर हत्‍या

    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी के पत्रकारनगर इलाके में सोमवार शाम अपराध‍ियों ने पत्‍नी और बेटे के साथ गोली मारकर एक युवक की हत्‍या कर दी। 

    मृतक की पहचान अमन शुक्‍ला (38) के रूप में की गई। वह मूल रूप से वैशाली जिले का रहने वाला था। वह 2020 में बेऊर स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 52 लाख की लूट के मामले में आरोपित है। 

    घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही एपी पूर्वी परिचय कुमार, पत्रकार नगर थानेदार सहित अन्य पुलिस कर्मी मौके पर पहुंच गए। एफएसएल की टीम भी बुलाई गई। पुलिस आरोपितों की पहचान कर गिरफ्तारी में जुटी है। 

    मई में जेल से बाहर आया था अमन 

    सिटी एसपी परिचय कुमार ने बताया क‍ि अमन शुक्‍ला मई महीने में ही वह जेल से बाहर आया था। फिलहाल सेक्‍यूरिटी और बाउंसर उपलब्‍ध कराने वाली एजेंसी चला रहा था।

    उसके बेटे को ऑट‍िज्‍म की समस्‍या है। बच्‍चे की फ‍िजियोथेरापी के सिलस‍िले में वह क‍िसी डॉक्‍टर के यहां कई दिनों से आ रहा था। फि‍जियोथरेपी के बाद वह शाम करीब छह बजे बाइक से पत्‍नी और बेटे के साथ लौट रहा था।

    इसी क्रम में पत्रकारनगर थाना क्षेत्र के विद्यापुरी पी सेक्‍टर के पास बाइक सवार दो अपराधी पीछे से आए और काफी करीब से अमन को गोली मार दी। 

    दो गोली अमन को लगी 

    इस घटना में अमन की पत्‍नी और बेटे की जान बच गई। पत्‍नी ने स्‍थानीय लोगों के सहयोग से अस्‍पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई।

    उन्‍होंने बताया कि अभी तक की जांच में पता चला है कि अपराध‍ियों ने तीन गोली फायर की। उसमें से दो गोली अमन को लगी है। घटनास्‍थल से तीन खोखे बरामद किए गए हैं।

    आसपास का सीसीटीवी कैमरा खंगाला जा रहा है। इधर स्‍थानीय लोगों ने बताया कि अपराध‍ियों ने पांच से छह राउंड फायरिंग की। फायरिंग से दहशत मच गया। 

     