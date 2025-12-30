Language
    साल के आखिरी मंगलवार को पटना के महावीर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:54 PM (IST)

    साल के आखिरी मंगलवार को पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही 50 हजार से अधिक भक्तों ने दर्शन किए, शाम तक संख् ...और पढ़ें

    Hero Image

    पटना के महावीर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

    जागरण संवाददाता, पटना। साल के आखिरी मंगलवार के अवसर पर पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी है। मंदिर प्रबंधन के अनुसार, अब तक करीब 50 हजार से अधिक भक्त भगवान हनुमान के दर्शन कर चुके हैं, जबकि शाम तक यह संख्या और बढ़ने की संभावना है। भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं।

    hanuman madir 1

     

    सुबह तड़के से ही मंदिर के बाहर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थीं। श्रद्धालु हाथों में प्रसाद, फूल और नारियल लेकर बाबा के दर्शन के लिए घंटों लाइन में खड़े दिखे। मंदिर प्रबंधन ने स्पष्ट व्यवस्था की है कि प्रसाद चढ़ाने वाले भक्तों को ही मुख्य लाइन से दर्शन कराया जा रहा है, जबकि अन्य श्रद्धालुओं को साइड लाइन से दर्शन कराकर बाहर निकाला जा रहा है, ताकि भीड़ का दबाव कम किया जा सके।

    मंदिर परिसर में आस्था और भक्ति का माहौल बना हुआ है। कुछ श्रद्धालु दीया जलाकर अपनी मनोकामनाएं मांगते नजर आए, तो कई भक्त मंदिर प्रांगण में बैठकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते दिखे। पूरे परिसर में 'जय बजरंगबली' के जयकारे गूंजते रहे, जिससे माहौल भक्तिमय बना रहा।

    न्यू ईयर को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और दर्शन व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और पुलिस बल के साथ स्वयंसेवक भी तैनात किए गए हैं।

    दर्शन करने पहुंचे वैशाली निवासी दिनेश सिंह और उनकी फैमली ने बताया कि वह विशेष रूप से साल के आखिरी मंगलवार पर महावीर मंदिर में दर्शन करने आए हैं। उन्होंने कहा, 'यह 2025 का मेरा आखिरी दर्शन है। यहां आकर बहुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। पूरा साल अच्छा बीता है और उम्मीद है कि आने वाला 2026 भी सुख-शांति से भरा रहेगा। एक जनवरी को भी मैं फिर दर्शन करने जरूर आऊंगा।'

    वहीं, श्रद्धालु ने कहा कि वह हर मंगलवार महावीर मंदिर आने की कोशिश करती हैं। 'आज साल का आखिरी मंगलवार है, इसलिए खास महत्व है। भीड़ काफी ज्यादा है, लेकिन यहां आकर मन को सुकून मिलता है। बाबा से बहुत सारी मनोकामनाएं हैं और विश्वास है कि वह सब कुछ जानते हैं और हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं,' उन्होंने कहा।

    श्रद्धालुओं का कहना है कि महावीर मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास देने वाला केंद्र भी है। साल के आखिरी मंगलवार और नए साल के आगमन से पहले यहां दर्शन करने को लोग शुभ मानते हैं।

    कुल मिलाकर, साल के आखिरी मंगलवार पर पटना का महावीर मंदिर आस्था, विश्वास और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ यह साबित कर रही है कि बाबा हनुमान के प्रति लोगों की आस्था साल दर साल और गहरी होती जा रही है।