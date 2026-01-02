Language
    Encounter: पटना खगौल के लख पर पुलिस–अपराधी मुठभेड़, कुख्यात मैनेजर राय के पैर में गोली लगने से जख्मी

    By barj bihari mishraEdited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:21 AM (IST)

    पटना के खगौल में पुलिस और कुख्यात अपराधी मैनेजर राय के बीच मुठभेड़ हुई। देर रात हुई इस घटना में मैनेजर राय के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पटना। खगौल थाना क्षेत्र के लख पर के निकट शुक्रवार देर रात पुलिस और अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ में एक कुख्यात अपराधी गोली लगने से जख्मी हो गया। घायल अपराधी की पहचान मैनेजर राय, निवासी दीदारगंज के रूप में की गई है। पुलिस ने उसे इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया है। घटना अहले सुबह करीब तीन बजे की बताई जा रही है।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार मैनेजर राय लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी तलाश पुलिस को थी। इसी क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वह खगौल इलाके में मौजूद है।

    सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खगौल के लख पर के पास घेराबंदी की। खुद को घिरा देख अपराधी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।

    जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें अपराधी के पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

    घटनास्थल से पुलिस ने अपराधी की स्कूटी, एक कट्टा और दो खोखा बरामद किया है। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा। हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थिति को जल्द ही नियंत्रण में कर लिया गया।

    बताया जाता है कि मैनेजर राय पर खगौल थाना में करीब आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह वर्ष 2022 में खगौल में हुई डॉ. मो. अनावर आलम की हत्या समेत रंगदारी, लूट और हत्या जैसे एक दर्जन से अधिक संगीन मामलों में आरोपित रहा है।

    पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह अपराधी इलाके में दहशत फैलाने और आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय था।

    घटना की जानकारी मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) भानु प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पूरी घटना की जानकारी ली और आगे की कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए।

    पुलिस का कहना है कि अपराधी से पूछताछ के बाद उसके नेटवर्क और अन्य आपराधिक मामलों से जुड़े अहम खुलासे होने की संभावना है। फिलहाल इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और मामले की आगे की जांच की जा रही है।