Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'पीना छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं है सप्लाई का पानी'; पटना में इंदौर जैसी घटना का खतरा 

    By Vidya Sagar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 09:42 AM (IST)

    पटना के कंकड़बाग हाउसिंग कॉलोनी में पेयजल संकट गंभीर है। नलों से दूषित, बदबूदार और मटमैला पानी आ रहा है, जिससे नहाने पर खुजली होती है और कपड़े भी नहीं ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पटना में दूषित पानी की सप्लाई। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। कंकड़बाग हाउसिंग कालोनी में पेयजल संकट गंभीर रूप ले चुका है। हालात ऐसे हैं कि सप्लाई का पानी पीना तो दूर, नहाने पर भी खुजली होने लगती है। और तो और कपड़े भी इस पानी से नहीं धो सकते। कालोनी के कई हिस्सों में नलों से दूषित, बदबूदार और मटमैला पानी आ रहा है।

    स्थानीय लोगों का आरोप है कि जगह-जगह पाइप फटने और सीवरेज लाइन के पास से गुजरने के कारण दूषित पानी सीधे घरों तक पहुंच रहा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन अब स्थिति और बिगड़ती जा रही है।

    दूषित पानी के कारण लोगों को बोतलबंद पानी खरीदने या दूर-दराज से साफ पानी मंगवाने को मजबूर होना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को हो रही है। लोगों को आशंका है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

    कालोनीवासियों ने बताया कि कई बार नगर निगम और जलापूर्ति विभाग को शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। कुछ जगहों पर अस्थायी मरम्मत की गई, परंतु पाइपलाइन की जर्जर स्थिति के कारण समस्या बार-बार सामने आ रही है।

    नियमित सफाई और पाइपलाइन की समुचित मरम्मत नहीं होने से यह संकट उत्पन्न हुआ है। लोगों ने प्रशासन से मांग की कि तत्काल प्रभाव से दूषित पानी की सप्लाई बंद कर स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए। साथ ही, क्षतिग्रस्त पाइपों को बदलकर स्थायी समाधान किया जाए।

    नल से ऐसा पानी आ रहा है कि हाथ लगाते ही बदबू आती है। मजबूरी में बाहर से पानी खरीदना पड़ रहा है। सप्लाई का पानी कपड़े धोने योग्य भी नहीं है। - अखिलेश कुमार, ए 25, हाउसिंग कालोनी, कंकड़बाग

    सप्लाई से जो पानी आता है उसमें नाले का पानी मिला रहता है। पाइप की मरम्मत नहीं होने से यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इस पानी का कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता है। -ओमप्रकाश पाण्डेय, बीकर सेक्शन 4/40, हाउसिंग कालोनी, कंकड़बाग

    बच्चों के लिए सबसे ज्यादा चिंता है। इस पानी से नहाने पर भी खुजली हो रही है, पीने की तो बात ही नहीं। सप्लाई भी नियमित नहीं होती है। - मनीष कुमार, 12/133, बीकर सेक्शन, कंकडबाग

    कई जगह पाइप फटी हुई है और उसी से गंदा पानी घरों तक पहुंच रहा है। शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। - गगन कुमार, रेंटल फ्लैट, हाउसिंग कालोनी

    कपड़े धोने पर भी दाग लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे नाले का पानी आ रहा हो। कई जगह पाइप फटी है। प्रशासन को पाइप को बलदकर निशुल्क स्वच्छ पेयजय लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए। - प्रभात कुमार, 11/124, बीकर सेक्शन

    जलापूर्ति की शिकायत हेल्पलाइन 155304 पर करें

    पटना नगर निगम क्षेत्र में नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं मानक अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर निगम प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नगर आयुक्त के निर्देश पर सभी अंचलों में जलापूर्ति व्यवस्था की नियमित निगरानी की जा रही है।

    इसके तहत कार्यपालक अभियंता, जूनियर इंजीनियर एवं जलापूर्ति शाखा के अधिकारी विभिन्न वार्डों में जाकर जल के सैंपल एकत्र कर गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं।

    जांच के बाद यह पाया गया है कि अधिकांश क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

    निगम ने आम नागरिकों से अपील की है कि जलापूर्ति से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या, शिकायत या संदेह की स्थिति में सीधे निगम की हेल्पलाइन 155304 पर संपर्क करें।

    हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। नगर निगम द्वारा समय-समय पर सर्वेक्षण कर पुराने एवं क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों की पहचान की जाती है और उनका नवीनीकरण कराया जाता है।

    विशेष रूप से नालों के समीप से गुजर रही जलापूर्ति पाइपलाइनों की नियमित मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, ताकि दूषित जल की आशंका न रहे। अधिकारियों द्वारा स्थानीय नागरिकों से संवाद कर फीडबैक भी लिया गया, जो सकारात्मक पाया गया।