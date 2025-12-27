Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    एयरपोर्ट की तरह पटना जंक्शन पर प्रीमियम पार्किंग; गाड़ी लगाने के लिए लगेंगे ज्‍यादा शुल्‍क, जान‍िए सुविधाएं व दर

    By Vidya Sagar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:44 PM (IST)

    पटना जंक्शन पर 16 जनवरी से एयरपोर्ट जैसी प्रीमियम पार्किंग व्यवस्था लागू होगी। इसमें आधुनिक सिस्टम, बूम बैरियर और नियंत्रित प्रवेश-निकास होगा। यात्रिय ...और पढ़ें

    Hero Image

    पटना जंक्‍शन पर 16 जनवरी से गाड़ी पार्क करना महंगा। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    विद्या सागर, पटना। यात्रियों और आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब एयरपोर्ट की तर्ज पर पटना जंक्शन पर प्रीमियम पार्किंग व्‍यवस्‍था होगी। 

    नई व्यवस्था के तहत आधुनिक पार्किंग सिस्टम, बूम बैरियर और तय समय सीमा में पिक एंड ड्रॉप की सुविधा लागू होगी। यह व्यवस्था 16 जनवरी से प्रभावी हो जाएगी, जिसके साथ ही पार्किंग शुल्क में भी वृद्धि की गई है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे प्रशासन के अनुसार, प्रीमियम पार्किंग में प्रवेश और निकास को पूरी तरह नियंत्रित किया जाएगा। महावीर मंदिर साइड में बूम बैरियर लगाया जाएगा, जिससे पार्किंग में अव्यवस्था पर रोक लगेगी और वाहनों की आवाजाही सुचारु होगी।

    पिक एंड ड्रॉप के लिए आठ म‍िनट

    यात्रियों को पिक एंड ड्राॅप के लिए आठ मिनट का निःशुल्क समय दिया जाएगा। तय समय से अधिक रुकने पर निर्धारित शुल्क देना होगा। 

    नई दरों के अनुसार, कार पार्किंग के लिए दो घंटे तक का शुल्क पहले 60 रुपये था, जिसे अब 80 रुपये कर दिया गया है। दो से छह घंटे तक के लिए अब 90 रुपये की जगह 200 रुपये शुल्क तय किया गया है।

    24 घंटे के लिए 236 रुपये की जगह 500 रुपये देना होगा। वहीं बाइक पार्किंग के शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। बाइक के लिए दो घंटे का शुल्क पहले 12 रुपये था, जो अब 20 रुपये कर दिया गया है।

    दो से छह घंटे के लिए 18 रुपये की जगह 25 रुपये और 24 घंटे के लिए 30 रुपये की जगह 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। 

    रेलवे अधिकारियों का कहना है कि प्रीमियम पार्किंग से यात्रियों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और बेहतर सुविधा मिलेगी। अवैध पार्किंग, जाम और अनधिकृत वसूली पर भी अंकुश लगेगा।

    नई व्यवस्था के तहत डिजिटल टिकटिंग और निगरानी की भी योजना है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। रेलवे प्रशासन का दावा है कि बेहतर सुविधाओं के बदले यह शुल्क जरूरी है। 16 जनवरी से नई प्रीमियम पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह लागू हो जाएगी।

    पार्किंग की नई दरें

    समय -पहले -अब

    कार: 

    • 2 घंटे: 60-80
    • 2 से 6 घंटे: 90- 200
    • 24 घंटे: 236-500


    बाइक

    • दो घंटे: 12- 20
    • 2 से 6 घंटे: 18-25
    • 24 घंटे: 30-50