नए साल पर पटना में स्वास्थ्य सुविधाएं मुस्तैद, PMCH-IGIMS-AIIMS हाई अलर्ट; 9 टीमें तैनात

    By Nalini Ranjan Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:41 PM (IST)

    नए वर्ष 2026 के जश्न के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पटना की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद है। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एम्स सहित सभी ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। नए वर्ष 2026 के स्वागत और जश्न के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद कर दी गई है। पटना के पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एम्स, गार्डिनर रोड अस्पताल समेत सभी प्रमुख सरकारी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

    संभावित सड़क दुर्घटनाओं, ठंड से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं और भीड़जनित घटनाओं को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पटना सिविल सर्जन ने नववर्ष के दौरान शहर में नौ स्वास्थ्य टीमों की तैनाती की है। ये टीमें 24 घंटे सक्रिय रहेंगी और प्रमुख अस्पतालों, भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों तथा ट्रॉमा-संवेदनशील मार्गों पर निगरानी के साथ त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएंगी। सभी टीमों के साथ एंबुलेंस की व्यवस्था भी की गई है।

    इमरजेंसी वार्ड तैयार, डाक्टरों की छुट्टियां रद

    इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस (आइजीआइएमएस में नववर्ष के जश्न को देखते हुए ट्रामा सेंटर में पांच बेड विशेष रूप से आरक्षित किए गए हैं। इन बेडों पर जीवनरक्षक दवाएं, आक्सीजन, स्ट्रेचर और ट्राली समेत सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इमरजेंसी में तैनात डाक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को ऑन-ड्यूटी रहने का सख्त निर्देश दिया गया है।

    पीएचसी में डाक्टरों की छुट्टियां रद कर रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगाई गई है। पीएमसीएच प्रशासन के अनुसार, ट्राएज सिस्टम को विशेष रूप से अलर्ट किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी उपचार सुनिश्चित किया जा सके।

    प्रमुख स्थानों पर तैनात की गई स्वास्थ्य टीमें

    सिविल सर्जन डॉ. अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि शहर के जिन इलाकों में सबसे अधिक भीड़ की संभावना है, वहां विशेष स्वास्थ्य टीमें लगाई गई हैं। इनमें चिड़ियाघर के दोनों गेट, इको पार्क का मुख्य द्वार, हनुमान मंदिर क्षेत्र, मरीन ड्राइव गोलंबर और गांधी मैदान शामिल हैं। इसके अलावा दो टीमें जिला नियंत्रण कक्ष में तैनात की गई हैं, जिन्हें किसी भी आपात सूचना पर तुरंत मौके पर भेजा जाएगा।

    आपात स्थिति में यहां करें संपर्क

    • पीएमसीएच कंट्रोल रूम: 0612-2300080
    • पीएमसीएच अधीक्षक: 9470003549
    • आइजीआइएमएस हेल्पलाइन: 9473191807, 0612-2297099
    • पटना एम्स: 9470702184, 0612-2451070
    • सिविल सर्जन, पटना: 9470003600
    • गार्डिनर रोड अस्पताल: 8521861020
    • राजवंशी नगर (एलएनजेपी): 9431022000