2026 में पटना के अस्पतालों को मिलेंगी नई सुविधाएं, PMCH को सुपरस्पेशिलिटी भवन, LNJP में 400 बेड की होगी सुविधा

डॉ. नलिनी रंजन, पटना। वर्ष 2026 स्वास्थ्य क्षेत्र में कई नई सुविधा लेकर आने वाला है। राजधानी के प्रमुख अस्पताल पीएमसीएच, आइजीआइएमएस, एम्स एवं एलएनजेपी अस्पताल में कई नई सुविधाएं आरंभ होनी हैं। पीएमसीएच में सुपरस्पेशिलिटी भवन का संचालन होने के साथ यहां नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी सहित विभिन्न सात विभागों के लिए एक अलग भवन होगा। यहां मरीजों को मुफ्त उपचार की सुविधा होगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वकांक्षी पुनर्विकास परियोजना के तहत पहले फेज का कार्य 2026 तक पूर्ण होना है। इससे भी मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। सीटी स्कैन, एमआरआई आदि की मुफ्त सुविधा भी मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। प्राचार्य डॉ. कौशल किशोर ने बताया कि वर्तमान में 1,500 बेड पर उपचार की सुविधा है।

यहां पुनर्विकास के तहत पहले फेज का कुछ भवन का शुभारंभ हुआ है। इसके अतिरिक्त 200 बेड का सुपरस्पेशिलिटी भवन केंद्रीय योजना के तहत बन रहा है। यह 15 फरवरी तक तैयार होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त राजवंशीनगर स्थित लोकनायक जय प्रकाश हड्डी सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल में नए भवन के आरंभ होने से कई सुविधाएं बढ़ेंगी।

यह 400 बेड का होगा, यहां वर्तमान में 124 बेड हैं। नए भवन में 400 बेड के अतिरिक्त 10 अत्याधुनिक आपरेशन थिएटर का भी निर्माण होना है। निदेशक ने बताया कि 400 बेड का अस्पताल को चरणबद्ध योजना के तहत चालू किए जाएंगे। इससे मरीजों की सुविधा बढ़ती चली जाएगी।

आइजीआइएमएस में रोबोट सर्जरी की उम्मीद इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस (आइजीआइएमएस) में नव वर्ष में कई सुविधा आरंभ होने की उम्मीद है। 500 बेड के नए भवन में पूर्णत: कार्यरत होने के साथ 1200 बेड के अस्पताल के चालू होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त यहां मरीजों की सुविधा व गुणवत्तापूर्ण सर्जरी के लिए रोबोटिक सर्जरी आरंभ होने की उम्मीद है।

एम्स में बर्न सेंटर, क्रिटिकल केयर यूनिट होंगे चालू एम्स में भी नव वर्ष में कई सुविधाएं मिलेंगी। 900 बेड का यह अस्पताल है। अब 100 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट चालू होने की संभावना है। इसका भवन का निर्माण करीब पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त एकेडमिक भवन, मरीजों के रहने के लिए आश्रयगृह आदि की सुविधा भी चालू होने की संभावना है।