विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने रिश्वतखोरी के एक मामले में आयकर विभाग के तत्कालीन टैक्स असिस्टेंट राम नारायण सिंह को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी आपराधिक अपील खारिज कर दी है। न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय ने सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में विशेष न्यायाधीश, सीबीआई-1, पटना द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा को सही ठहराया। मामला वर्ष 2011 का है, जब शिकायतकर्ता अरुण कुमार श्रीवास्तव ने आरोप लगाया था कि आयकर रिफंड की प्रक्रिया के लिए आरोपी ने 600 रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायत के सत्यापन के बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी को रंगेहाथ रिश्वत लेते पकड़ा था। ट्रैप के दौरान रिश्वत की राशि की बरामदगी, हाथ धुलने के रासायनिक परीक्षण और स्वतंत्र गवाहों के बयान से अभियोजन पक्ष ने मांग, स्वीकार और बरामदगी तीनों तथ्यों को प्रमाणित किया।

हाई कोर्ट ने कहा कि अभियोजन ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सभी आवश्यक शर्तों को संदेह से परे सिद्ध किया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी अपने बचाव में अभियोजन साक्ष्यों को कमजोर करने में असफल रहा।