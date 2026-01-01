महज 5000 रुपये के पुराने कर्ज को लेकर गोलीबारी, पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा
संवाद सूत्र, फुलवारी शरीफ। महज पांच हजार रुपये के पुराने कर्ज ने गौरीचक थाना क्षेत्र में खौफनाक रूप ले लिया। ग्राम काजीबिगहा पसिया टोला में 30 दिसंबर 2025 की शाम करीब 7:10 बजे पैसों के विवाद में अचानक गोलीबारी की घटना सामने आई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई।
सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और एक देसी कट्टा तथा एक जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस ने लालगुलाब बिंद पिता जुगल बिंद और धनपत बिंद पिता टुनटुन बिंद को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को गौरीचक थाना अंतर्गत रिमांड एवं आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।
रकम की वसूली को लेकर विवाद
पुलिस के अनुसार, धनपत बिंद के पिता ने क्रांति महतो से लिए गए पांच हजार रुपये के कर्ज को लेकर लंबे समय से तकरार चल रही थी। इसी रकम की वसूली को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।
आरोप है कि क्रांति महतो अपने साथी लालगुलाब महतो के साथ धनपत बिंद के घर पहुंचा, जहां पहले तीखी कहासुनी हुई और फिर विवाद हिंसक हो गया। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हो गई, जिससे गांव में दहशत फैल गई।
गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक विनय कुमार रंजन ने वरीय अधिकारियों को अवगत कराते हुए गश्ती दल को घटनास्थल पर रवाना किया। पुलिस टीम के पहुंचते ही भारी संख्या में ग्रामीण जुट गए। तलाशी के दौरान घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया, जबकि धनपत बिंद के घर से एक देसी कट्टा पुलिस के हाथ लगा।
