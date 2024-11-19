Language
    किसान आईडी बनवाएं, बिना दस्तावेज जमा किए पाएं हर योजना का लाभ; पटना के हर पंचायत में 6-9 जनवरी के बीच कैंप

    By Pawan Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 01:14 AM (IST)

    पटना में एग्री स्टेक परियोजना के तहत किसानों को एक बार पंजीकरण और ई-केवाईसी कराने के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। डीएम ने समीक्षा बैठक म ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पटना। एग्री स्टेक परियोजना के तहत किसानों के लिए राहत भरी व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत किसानों को एक बार फार्मर रजिस्ट्रेशन व ई-केवाईसी कराने के बाद किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए बार-बार दस्तावेज नहीं जमा कराने होंगे। निबंधन के बाद हर किसान का एक यूनिक फार्मर आईडी जेनरेट हो जाएगा और किसी योजना का लाभ लेने के लिए जैसे ही वे इसे भरेंगे उनके सभी दस्तावेज स्वतः अपलोड हो जाएंगे।

    ये बातें बुधवार को डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम द्वारा एग्री स्टेक परियोजना की समीक्षा बैठक में सामने आईं। जिले में करीब 1 लाख 48 हजार किसानों में से अबतक 48 हजार से भी कम का फार्मर रजिस्ट्रेशन या ई-केवाईसी हो सका है। बेलछी प्रखंड का प्रदर्शन सबसे खराब है। डीएम ने खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुए तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी व कृषि विभाग के पदाधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

    डीएम ने बताया कि किसान एक ही जगह निबंधन करा सकें इसलिए 6, 7, 8 व 9 जनवरी को हर पंचायत में फार्मर रजिस्ट्रेशन सह ई-केवाईसी शिविर लगाया जाएगा। पंजीयन के लिए आधार कार्ड व जमीन रसीद की छायाप्रति व मोबाइल नंबर जरूरी होगा। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी अविनाश शंकर को निर्देश दिया कि इसमें अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि एक ही स्थान पर किसानों का ई-केवाईसी व फार्मर रजिस्ट्रेशन हो सके।

    इन शिविरों में किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक के साथ राजस्व कर्मी भी मौजूद रहेंगे। डीएम ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों में पंचायतों में आयोजित शिविरों में पहुंचकर ई-केवाईसी व फार्मर रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि उन्हें सभी योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके।

    फार्मर आईडी से मिलेंगे ये बड़े लाभ

    • किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बनवा सकेंगे।
    • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकेंगे।
    • फसल सहायता योजना में आसानी से आवेदन कर सकेंगे।
    • कृषि विभाग की सभी योजनाओं का सीधे पारदर्शी लाभ प्राप्त कर सकेंगे।