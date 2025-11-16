पटना के खुसरूपुर में मुठभेड़: इनामी बदमाश को लगी गोली, एक पुलिस कर्मी भी घायल

जागरण संवाददाता, पटना। शनिवार की रात खुसरूपुर में पुलिस और 25 हजार के इनामी अपराधी मिथुन के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने अपराधी के पैर में गोली मार दी और उसे गिरफ्तार कर लिया।

वहीं धरपकड़ में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा, ग्रामीण एसपी अपराजित लोहान और डीएसपी भी मौके पर पहुंच गए।

मिथुन सलिमपुर का निवासी है, जिसके खिलाफ खुसरूपुर थाना में कई मामले पहले से दर्ज हैं। उसे जख्मी हालत में पास के अस्पताल में ले जाया गया है। घटनास्थल से हथियार और खोखा बरामद किया गया है।

पुलिस उसकी लंबे समय से तलाश कर रही थी। शनिवार रात सूचना मिली कि वह किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा है और क्षेत्र में छिपा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचने की कोशिश की।