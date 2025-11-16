पटना के खुसरूपुर में मुठभेड़: इनामी बदमाश को लगी गोली, एक पुलिस कर्मी भी घायल
पटना के खुसरूपुर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश इलाके में जमा हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की।
जागरण संवाददाता, पटना। शनिवार की रात खुसरूपुर में पुलिस और 25 हजार के इनामी अपराधी मिथुन के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने अपराधी के पैर में गोली मार दी और उसे गिरफ्तार कर लिया।
वहीं धरपकड़ में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा, ग्रामीण एसपी अपराजित लोहान और डीएसपी भी मौके पर पहुंच गए।
मिथुन सलिमपुर का निवासी है, जिसके खिलाफ खुसरूपुर थाना में कई मामले पहले से दर्ज हैं। उसे जख्मी हालत में पास के अस्पताल में ले जाया गया है। घटनास्थल से हथियार और खोखा बरामद किया गया है।
पुलिस उसकी लंबे समय से तलाश कर रही थी। शनिवार रात सूचना मिली कि वह किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा है और क्षेत्र में छिपा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचने की कोशिश की।
इसी दौरान मिथुन ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा। घायल अवस्था में मिथुन को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस का कहना है कि मिथुन की गिरफ्तारी से उसके गिरोह की कई आपराधिक घटनाओं का खुलासा होने की उम्मीद है। क्षेत्र में फिलहाल पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।
