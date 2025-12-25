Language
    मनेर में ड्रग्स माफिया पर बड़ी कार्रवाई: घर से स्मैक-चरस, कट्टा-कारतूस, 12 लाख नकद और गहने बरामद, महिला समेत 5 हिरासत में

    By uma Shankar GuptaEdited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:56 AM (IST)

    महिला समेत 5 हिरासत में

    संवाद सूत्र, मनेर(पटना)। पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बुधवार को पुराने ड्रग्स माफिया के ठिकाने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों का जखीरा, हथियार, नकदी और गहने बरामद किए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर मनेर बड़ी चौराहा स्थित ड्रग्स कारोबारी पियूश के घर छापेमारी कर पुलिस ने करीब 500 ग्राम स्मैक, 500 ग्राम चरस, एक देसी कट्टा, मैगजीन, तीन कारतूस, शराब, 12 लाख रुपये नकद और सोने के आभूषण जब्त किए हैं। इस मामले में महिला समेत पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है।

    छापेमारी दानापुर डीएसपी-2 अमरेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी पियूश फरार होने में सफल रहा, जबकि उसका भाई शुभम, वीरू सहित तीन अन्य लोगों को पकड़ लिया गया। पुलिस की टीम फिलहाल नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।

    सिटी एसपी पश्चिम भानु प्रताप सिंह ने बताया कि बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ और नकदी बरामद की गई है। मामले के पूरे नेटवर्क के उद्भेदन के लिए विशेष टीम गठित की गई है और जांच जारी है।

    नाटकीय अंदाज में हुई छापेमारी

    ड्रग्स माफिया के खिलाफ यह कार्रवाई काफी नाटकीय तरीके से अंजाम दी गई। पुलिस के कुछ अधिकारी सिविल ड्रेस में अस्पताल मोड़ के पास पहुंचे। कोई साइकिल की दुकान पर घंटी लगवाने के बहाने दुकानदार से मोलभाव करता दिखा, तो कोई सैलून में बैठकर हजामत बनवाता रहा। इस दौरान टीम के अन्य सदस्य संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे।

    इसी बीच एक पुलिसकर्मी ने ड्रग्स माफिया से ग्राहक बनकर ड्रग्स की पुड़िया मांगी। जैसे ही पुड़िया दी गई, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया। एक आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मनेर थाने के एसआई पप्पू यादव ने पिस्तौल निकालकर गोली मारने की चेतावनी दी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया।

    घर की महिलाओं ने चरस को बताया ‘काला नमक’ छापेमारी के दौरान बरामद चरस को घर की महिलाओं ने काला नमक बताकर पुलिस को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन मनेर थाने के एसआई सुरेश प्रसाद ने हल्का चखकर उसकी पुष्टि कर दी। इसके बाद पूरे घर की सघन तलाशी ली गई।

    पुलिस ने ड्रग्स माफिया के तीन अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की है। सूत्रों के अनुसार बरामद मादक पदार्थों की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग एक करोड़ रुपये आंकी जा रही है।

    पुराना अपराधी है पियूश बताया जाता है कि करीब दो वर्ष पूर्व भी पियूश के घर पुलिस ने छापेमारी की थी, तब भी भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए थे। पियूश का एक बड़े ड्रग्स माफिया से वर्चस्व को लेकर विवाद चल रहा था, जिस दौरान दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी की घटना भी सामने आई थी। पुलिस अब इस पुराने विवाद के एंगल से भी पूरे मामले की जांच कर रही है।

    ड्रग्स कारोबार से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के बाद कई सफेदपोश लोग थाने पहुंचते देखे गए, वहीं नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग भी थाने के आसपास मंडराते नजर आए। इसकी सूचना वरीय पुलिस अधिकारियों को दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से ड्रग्स नेटवर्क की कमर तोड़ने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है।