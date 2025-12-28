जागरण संवाददाता, पटना। देश व प्रदेश में मधुमेह रोगियों की संख्या महामारी की तरह बढ़ रही है। आज देश में करीब 16 करोड़ लोग इसकी चपेट में हैं और करीब 10 करोड़ लोग इसकी चपेट में आने वाले हैं।

इस साइलेंट किलर से युवाओं को बचाने के लिए इसके प्रति जागरूक करना जरूरी है। डायबिटीज के प्रति जागरूक करके ही लोगों को इसकी चपेट में आने से बचाया जा सकता है।

मधुमेह से बचाव के लिए आपको सिर्फ पैदल चलना व तनाव मुक्त रहने की जरूरत है। यें बातें डाॅ. दिवाकर तेजस्वी ने आस्था फाउंडेशन के मेगा डायबिटीज उन्मूलन महोत्सव में आयोजित डाॅक्टरों के रैंप वाक में कहीं।

परिवार में कोई मधुमेह पीड़‍ित तो रहें सावधान

पीएमसीएच के डा. कुमार अंगद ने कहा कि मधुमेह ने हर 10 में सात लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है और इसका सबसे बड़ा कारण मोटापा व तनाव है।

यूरोलाजिस्ट डाॅ. निखिल चौधरी ने कहा कि अगर परिवार में कोई मधुमेह पीड़ित है तो सचेत रहें क्योंकि यह अनुवांशिक होता है।

मह‍िलाओं में मधुमेह तो बच्‍चों में भी खतरा

स्त्री रोग विशेषज्ञ डाॅ. नीता नाथ ने कहा कि महिलाओं में मधुमेह होने से उनके बच्चों को भी इसका खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए डाॅक्टरों ने हाथ में हरी सब्जियां, पालक, गाजर, मूली लेकर रैंप किया और बचाव के लिए फास्टफूड को न व इन्हें अपनाने की अपील की।