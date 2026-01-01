Patna Crime Rate: पटना में अपराध पर पुलिस का शिकंजा, 2025 में हत्या में 34.8%, डकैती में 52.9% की कमी
पटना में 2025 में कानून-व्यवस्था में सुधार देखा गया है। पुलिस की सख्ती और इंटेलिजेंस आधारित पुलिसिंग से कुल संज्ञेय अपराधों में 8.3% की कमी आई। हत्या ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी के लिए गुजरा साल कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर राहत भरी खबर लेकर आया है। पुलिस की सख्ती व इंटेलिजेंस आधारित पुलिसिंग ने अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है।
वर्ष 2024 की तुलना में इस साल कुल संज्ञेय अपराधों में 8.3 प्रतिशत की कमी आई है। हत्या, डकैती व लूट जैसे संगीन मामलों में भी पुलिस ने अपराधियों की कमर तोड़ दी है।
जघन्य अपराधों के गढ़ में पुलिस की सेंध
पटना पुलिस के मुताबिक इस साल अपराधियों के दुस्साहस में बड़ी कमी देखी गई है। हत्या के मामलों में 34.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। डकैती जैसे खौफनाक अपराध में 52.9 प्रतिशत की कमी आई है। सड़क चलते लूटपाट और रंगदारी मांगने वाले गिरोहों पर भी पुलिस का शिकंजा कसता दिखा।
इसका असर है कि लूट में 45.4 प्रतिशत व रंगदारी में 53.6 प्रतिशत की कमी आई है। क्राइम कंट्रोल की इस तस्वीर की वजह पुलिस की त्वरित कार्रवाई व जीरो टॉलरेंस नीति की देन बताई जा रही है।
पुलिस ने पांच अवैध शस्त्र कारखानों का किया भंडाफोड़
आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025 में पटना पुलिस की सबसे बड़ी उपलब्धि अवैध हथियारों की तस्करी व निर्माण पर की गई कार्रवाई रही। पुलिस की विशेष टीमों ने पूरे जिले में छापेमारी कर कुल 5 अवैध हथियार कारखानों का भंडाफोड़ किया।
इस कार्रवाई के दौरान 1 एके-47, 141 देशी पिस्टल, 360 देशी कट्टा, 38 राइफल व 3831 कारतूस बरामद किए गए। गुजरे साल में शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में 38.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पुलिस इसे छापेमारी व अपराधियों की धरपकड़ में कार्रवाई की वजह बता रही है।
पुलिस ने 9964 अपराधियों को भेजी जेल, 6176 को दिलाई सजा
अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में भी पुलिस ने इस साल तेजी दिखाई है। नवंबर 2025 तक गंभीर वारदातों में शामिल 9964 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
प्रभावी पैरवी कर 6176 अपराधियों को न्यायालय से सजा दिलाने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा सांप्रदायिक दंगों में 75 प्रतिशत व सामान्य दंगों में 62.5 प्रतिशत की कमी भी आई है।
|अपराध
|वर्ष-2024
|वर्ष-2025 (जन.–नव.)
|कमी/वृद्धि
|हत्या
|344
|224
|34.8 प्रतिशत कमी
|डकैती
|34
|16
|52.9 प्रतिशत कमी
|लूट
|207
|113
|45.4 प्रतिशत कमी
|गृहभेदन
|1026
|731
|28.7 प्रतिशत कमी
|सामान्य चोरी
|3833
|2962
|22.7 प्रतिशत कमी
|वाहन चोरी
|6114
|5246
|14 प्रतिशत कमी
|साम्प्रदायिक दंगा
|4
|1
|75 प्रतिशत कमी
|सामान्य दंगा
|64
|24
|62.5 प्रतिशत कमी
|बलात्कार
|163
|76
|53.3 प्रतिशत कमी
|शस्त्र अधिनियम
|402
|556
|38.3 प्रतिशत वृद्धि
|रंगदारी
|41
|19
|53.6 प्रतिशत कमी
|कुल संज्ञेय अपराध
|45947
|42100
|8.3 प्रतिशत कमी
हथियार का प्रकार बरामद
- देशी कट्टा - 360
- रायफल - 38
- देशी पिस्टल। -141
- रिवाल्वर। - 5
- दोनाली बंदूक - 8
- मैगजीन। -8
- एके-47 - 1
- कारतूस। - 3831
- खोखा - 218
- मिस फायर। -32
- लघु बंदूक कारखाने का उद्भेदन -5
