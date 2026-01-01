Patna Crime Rate: पटना में अपराध पर पुलिस का शिकंजा, 2025 में हत्या में 34.8%, डकैती में 52.9% की कमी

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी के लिए गुजरा साल कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर राहत भरी खबर लेकर आया है। पुलिस की सख्ती व इंटेलिजेंस आधारित पुलिसिंग ने अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। वर्ष 2024 की तुलना में इस साल कुल संज्ञेय अपराधों में 8.3 प्रतिशत की कमी आई है। हत्या, डकैती व लूट जैसे संगीन मामलों में भी पुलिस ने अपराधियों की कमर तोड़ दी है। जघन्य अपराधों के गढ़ में पुलिस की सेंध पटना पुलिस के मुताबिक इस साल अपराधियों के दुस्साहस में बड़ी कमी देखी गई है। हत्या के मामलों में 34.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। डकैती जैसे खौफनाक अपराध में 52.9 प्रतिशत की कमी आई है। सड़क चलते लूटपाट और रंगदारी मांगने वाले गिरोहों पर भी पुलिस का शिकंजा कसता दिखा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसका असर है कि लूट में 45.4 प्रतिशत व रंगदारी में 53.6 प्रतिशत की कमी आई है। क्राइम कंट्रोल की इस तस्वीर की वजह पुलिस की त्वरित कार्रवाई व जीरो टॉलरेंस नीति की देन बताई जा रही है। पुलिस ने पांच अवैध शस्त्र कारखानों का किया भंडाफोड़ आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025 में पटना पुलिस की सबसे बड़ी उपलब्धि अवैध हथियारों की तस्करी व निर्माण पर की गई कार्रवाई रही। पुलिस की विशेष टीमों ने पूरे जिले में छापेमारी कर कुल 5 अवैध हथियार कारखानों का भंडाफोड़ किया।

इस कार्रवाई के दौरान 1 एके-47, 141 देशी पिस्टल, 360 देशी कट्टा, 38 राइफल व 3831 कारतूस बरामद किए गए। गुजरे साल में शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में 38.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पुलिस इसे छापेमारी व अपराधियों की धरपकड़ में कार्रवाई की वजह बता रही है।